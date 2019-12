Sanne viel 35 kilo af: ’Op gewicht blijven was altijd het lastigst’

Op zoek naar dat ene zetje

“Meerdere keren ben ik gewicht verloren door op dieet te gaan, maar dit zat er altijd net zo snel weer aan. Het lukte me maar niet om op eigen kracht mijn levensstijl en eetpatroon te veranderen. Ik was er helemaal klaar mee! Een kennis vertelde me over het PowerSlim programma. Een programma dat je volgt onder persoonlijke begeleiding van een coach, waarbij je een koolhydraatarm en eiwitrijk eetpatroon aanleert. Misschien was dat wel wat ik nodig had, een coach die me het juiste zetje kon geven.

Tijdens het kennismakingsgesprek in december 2018 vroeg mijn PowerSlim coach me om op de weegschaal te gaan staan. Ik schrok van het getal dat ik toen zag, 109 kilo... Vol goede moed besloot ik daarom de volgende dag meteen van start te gaan met het PowerSlim programma.”

Tot de 80 kilo…of nog wat verder?

“Na een tijdje verschillende PowerSlim producten geproefd en geprobeerd te hebben, wist ik precies wat ik lekker en minder lekker vond. Ik ben gek op zoetigheid en vond het dan ook heel fijn dat er genoeg verantwoorde, zoete tussendoortjes waren, zoals koeken en repen. Zo kon ik me toch aan een koolhydraatarm eetpatroon houden, maar ondertussen gewoon blijven genieten van iets lekkers! Met het avondeten had ik wat meer moeite. Ik koos vaak voor hetzelfde. Samen met mijn coach ben ik op zoek gegaan naar gezonde maaltijden die ik lekker vind en waardoor ik toch voldoende variatie in mijn eetpatroon had.

Iedere week zag ik het getal op de weegschaal dalen! Dat gaf mij de motivatie om door te gaan. Als ik onder de 80 kilo zou kunnen komen, zou dat echt een mijlpaal voor me zijn. Dat was me al jaren niet meer gelukt. Het ging zelfs zo goed dat ik mijn streefgewicht van 78 kilo bereikte… en me bedacht dat ik ook wel door kon gaan tot de 75 kilo. Het ging immers zo goed.”

Sanne voor ze begon met PowerSlim

Barbecues, ijsjes en geen zin om te koken

“Tijdens die laatste kilo’s brak alleen ook de zomervakantie aan. Spannend… want hoe ga ik dat aanpakken? Op vakantie, barbecues, ijsjes, etentjes met vrienden en warm weer, waardoor ik minder zin had om te koken. Ik ben een heleboel uitdagingen aangegaan toen ik bijna op mijn streefgewicht zat. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet erg. Het leek me een uitstekende test om te kijken hoe ik hiermee om zou gaan.

Mijn coach heeft me daarbij voortdurend geholpen. Samen bespraken we de moeilijke momenten. Als ik bijvoorbeeld een barbecue op de planning had staan, bespraken we wat ik dan het beste kon eten. Welke keuzes zijn verantwoord en gezond, maar vooral ook lekker? Daardoor is het mij gelukt om, ondanks al die extraatjes tijdens de zomervakantie, op gewicht te blijven. Na de zomervakantie heb ik me weer wat strikter gehouden aan mijn koolhydraatarme eetpatroon en lukte het me om ook die laatste kilo’s kwijt te raken. Ik kan nu met trots zeggen: Het is mij gelukt. Ik weeg 75 kilo!”

Op gewicht blijven

“Dit PowerSlim avontuur heeft me bewuster gemaakt van wat ik mag en kan eten en hoe ik toch kan genieten zonder in gewicht aan te komen. Op gewicht blijven was namelijk altijd het lastigst, maar met de tips van mijn coach lukt het me inmiddels al een half jaar om mijn streefgewicht vast te houden. Het is zelfs gemakkelijker dan ik dacht!”

Sanne voor ze begon met PowerSlim

Tips van Sanne om je goede voornemens te laten uitkomen

Investeer in jezelf: Je bent het waard! Jezelf goed voelen is zoveel waard. Ik ben heel blij dat ik de stap heb genomen om iets aan mijn eetpatroon te doen! Samen is makkelijker dan alleen: Ik wilde een gezonder eetpatroon, maar wist niet hoe ik dit moest aanpakken. Ik besloot de hulp van een coach in te schakelen. Met al mijn vragen kon ik bij haar terecht. Ook als ik het even niet meer zag zitten, is het fijn dat er iemand is die je weer motiveert om door te zetten. Kijk vooruit: Ik probeerde altijd voor mezelf een planning te maken voor de komende week. Samen met mijn coach keek ik ook naar de moeilijke momenten die eraan kwamen. Zo was ik op alles voorbereid en werd het gemakkelijker om gezonde keuzes te maken! Voorkom dat je terugvalt in oude gewoontes: Maak een verandering in je levensstijl en pas niet tijdelijk je beweeg- en eetpatroon aan. Een PowerSlim coach begeleidt je nog een jaar lang na het behalen van je streefgewicht, zodat je ook leert om je gewicht te behouden.

Wil je graag weten wat een PowerSlim coach voor jou kan betekenen? Maak vrijblijvend een kennismakingsgesprek met een coach bij jou in de buurt.

Sanne na haar deelname aan PowerSlim

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.