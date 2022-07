’Elektrische fietsen zijn levensgevaarlijk, maak helmen verplicht’

Rommel maar aan

„Waar we met zo ongeveer alles vastzitten aan een miljard regels, laten we in dit land de touwtjes lekker vieren als het aankomt op de elektrische fiets. Je hebt er geen rijbewijs voor nodig, je zou er in theorie vanaf het moment dat je zonder zijwielen kan fietsen op mogen stappen en je hoeft er geen helm voor te dragen. ’Rommel maar lekker aan met dit vervoersmiddel’, lijkt het motto.

Ware jungle

Je ziet ze dan ook de hele dag overal voorbij scheuren. Pubers op fietsen met bizar dikke banden. Reeds jaren gepensioneerde ouderen op matching rijwielen van vele duizenden euro’s. Het fietspad is een ware jungle geworden en niet zonder gevolgen. Onder fietsers van 55 jaar en ouder, steeg het aantal enkelvoudige ongevallen in 2021 met 42%. In de leeftijdsgroep 12-17 jaar steeg het aantal elektrische fietsongevallen dat de SEH bereikte van 4% in 2016 naar 22% in 2021.

Onsterfelijk

Het komt allemaal niet als een verrassing, of wel? Fietsen die zonder enige moeite de 25 kilometer per uur aantikken, dat is vragen om ellende. Zet daar dan ook nog eens een wat oudere bestuurder met een verminderd reactievermogen of een paar versleten knieën op en je hebt ’an accident waiting to happen’. Datzelfde geldt overigens voor een overmoedige puber die denkt dat ie onsterfelijk is.”

Koddige keeshond

Je hoeft niet lang te zoeken om een stukje gekkigheid te constateren. Ik zag het afgelopen weekend nog, twee meisjes van een jaar of 15 samen op één fiets die snoeihard ging. Allebei lekker zomers gekleed, de beentjes bloot. Meisje voorop de voeten op het frame, meisje achterop volledig verdiept in haar telefoon en beiden luid gillend. Of dan dat oudere echtpaar dat op een haar na met de sturen tegen elkaar aanreed, uit balans gebracht door een koddige keeshond in een mandje voorop.

Hersenletsel

Fietsen is een vaardigheid waar we niet te licht over moeten denken. Hier in Nederland behoor je het tot in de finesses te beheersen, maar laten we eerlijk zijn: dat doet lang niet iedereen. Toch doen we collectief alsof we er experts in zijn door de schedel onbeschermd bloot te stellen aan het snoeiharde asfalt. Het is alsof we ons niet bewust zijn wat hersenletsel inhoudt.

Geen catwalk

Ik geef het direct toe; zo’n fietshelm ziet er ook niet uit. Maar het lijkt me nog altijd beter dan de rest van je leven in een rolstoel zitten, mogelijk niet eens meer in staat je eigen naam te schrijven. Bovendien een fietspad is geen catwalk. Mooi zijn doe je maar ergens anders. Ik weet nog goed dat we ooit met z’n allen de rode of zwarte pistes afgingen zonder helm, lachend om die ene gek die er wel een ophad. Tegenwoordig is het omgekeerd. Nu kijken we om naar die ene mafkees die skiet met niets meer dan een muts op.

Niet te verantwoorden

Onder de ouderen lijkt de helm geen no-go meer; je ziet ze er steeds vaker mee rondrijden. Maar laten we alsjeblieft ook de hoofdjes van de jeugd beschermen. Van iedereen gewoon. Een fietshelm moet verplicht worden en het lijkt me op geen enkele wijze te verantwoorden dat daar nog een dag langer mee wordt gewacht.

Gouden business

Het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is de afgelopen tien jaar met 18% gestegen. Vorig jaar belandden er 110.000 op de SEH, waaronder 66.600 met ernstig letsel. Een derde van hen is een fietser van 55 jaar of ouder. In 2020 alleen al gingen er 547.000 elektrische fietsen over de toonbank, ruim 30% meer dan het jaar ervoor. Ik ben geen deskundige, maar ik voel een verband. Wie een gouden business zoekt, stapt nu de charmante-fietshelm-branche in. En wie zuinig is op zijn hoofd of dat van zijn kinderen, koopt vandaag nog een helm.”

