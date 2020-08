Daghoroscoop 18 augustus

VANDAAG JARIG

Het tempo zal hoog zijn dit jaar en dat is precies wat u fijn vindt. Het is onwaarschijnlijk dat u zonder werk komt te zitten, integendeel, u pakt waarschijnlijk meerdere taken aan. Een affaire op de werkvloer is u op het lijf geschreven, misschien met iemand die betrokken is bij de medische zorg.

RAM

Een harmonieuze dag die gezellig kan worden; ideaal om mensen te ontvangen. Nodig ze uit voor koffie of een partijtje bridge. Als u thuis moet werken, zult u het naar uw zin hebben en snel klaar zijn. Maak iets lekkers klaar.

STIER

Thuis kan spanning ontstaan; zeg gewoon wat u wilt, dan zullen naasten u helpen. Uw stemming kan door uw liefdeleven worden bepaald of juist het ontbreken daarvan. Als u barst van energie kunt u barsten als u te veel wilt doen.

TWEELINGEN

Er kan u onverwacht geld ten deel vallen. Draag niet teveel cash op zak; een goede bui kan u zorgeloos maken. Til niet te zwaar aan obstakels, zie ze als een uitdaging. Geef mensen een fooi als ze hun werk goed doen.

KREEFT

Begin de dag energiek; een prima dag voor fysieke inspanning. Ruim op en maak schoon en ook als uw carrière daarmee niet is gediend, zal het uw geest verruimen. Zet charme in om aan te sluiten bij mensen die u kunnen promoten.

LEEUW

Zoek een rustige omgeving om te doen wat u wilt doen; u beschikt nu over de benodigde discipline en inspiratie. Een zakelijk project kan daardoor van de grond komen. Wees niet bezorgd over ev. lacunes in uw kennis; verbaal bent u onverslaanbaar.

MAAGD

U bent warmhariger dan anders en ook sociaalvoelend. Het zal u nieuwe aanhangers en bewonderaars opleveren. Neem elke invitatie aan; u kunt lucratieve contacten leggen. Fysiek blijft u in orde als u goed maar niet te veel eet.

WEEGSCHAAL

U wilt graag aan de slag, zeker als u met vakantie was. U hebt iets bedacht wat u in uw werk wilt toepassen, maar het is nog te vroeg om het met anderen te bespreken. Over gebrek aan medewerking zult u niet hoeven klagen.

SCHORPIOEN

Maak uw wereld groter dan deze is met een filosofische benadering. Routine krijgt een symbolische betekenis als u leert de diverse levensfasen in elkaars verlengde te zien. In de buitenlucht kunt u ineens iets besluiten.

BOOGSCHUTTER

Als u vrede hebt met de wereld om u heen kunt u vrolijk, sociaal en charmant zijn. Neem invitaties aan; u zult vrienden maken. Gebruik uw verstand om motieven te doorgronden en te analyseren wie u kunt vertrouwen.

STEENBOK

Een goed moment om de lucht te zuiveren tussen u en collega’s nu u duidelijker en dynamischer bent dan anders. Doe er uw voordeel mee. Kleinigheden kunnen een eerlijke dialoog in de weg hebben gestaan. Zand erover.

WATERMAN

U zult vitaal en in staat zijn veel tot stand te brengen. Stel uzelf een doel dat u voor de avond wilt bereiken. Werk samen met huisgenoten of collega’s. U zult elkaar inspireren als u ervoor zorgt dat de sfeer harmonieus blijft.

VISSEN

Als u fit bent zult u genieten van elke fysieke activiteit. Begin de dag met een stevige wandeling, partijtje tennis o.i.d.. Doe wat u doet, liefst met iemand samen en toon u een goed verliezer. Een plezierige dag zal u goed doen.