’Sinterklaasstress? Het is vooral genieten!’

Het lijkt misschien de afgelopen jaren of het feest rondom 5 december volledig in beslag wordt genomen door de aanhoudende pietendiscussie, maar zo vanaf de werkvloer (lees: midden tussen de kleine kinderen), kunnen we stellen dat er daar andere prioriteiten dan de kleur van piet zijn.

Zo laat je je als doorgewinterde ouder net zo hard meesleuren in de verhalen van het Sinterklaasjournaal als de kinderen. Dus dat betekent pijlen op het raam (want hoe weet Sint anders waar je woont?), door Piet de Smeerpoets bevuilde verlanglijst-papiertjes én fopcadeautjes van Malle Pietje in de schoenen. Je creativiteit viert, zo ingefluisterd door Dieuwertje Blok, hoogtij.

Al die gekte wordt uiteraard doorgevoerd op school, opdat de kleine kinderhartjes ook daar non stop extra hard en opgewonden kloppen. En och ja, school. Daar waar ze in deze tijd aan pietengym doen, de kinderen in de avond in pyjama nog even hun schoen mogen zetten én Sint met zijn complete gevolg nog een dag langskomt. Geen wonder dat leerkrachten zich overbelast voelen; van een áfstandje is het al niet te doen.

Schoen

Dan zetten we gedurende zo’n drie weken om de zoveel dagen de schoen; onderschat ook die toch best wel vreemde traditie niet. Je moet op alles letten: laat bijvoorbeeld de hond niet in een onbewaakt ogenblik vier Sinterklaaspopjes-van-chocola met folie en al wegknagen. Zet de hele scène niet te dicht bij een kachel (op Twitter kwamen al de eerste berichten voorbij van voorgoed ondraagbare schoenen door een gesmolten cadeautje). En vergeet überhaupt die schoen niet te vúllen; je zult niet de eerste ouder zijn die een teleurgesteld kind moet uitleggen waarom er bij de schoorsteen zo’n pijnlijke leegte is aangetroffen.

5 december is dan het hoogtepunt, daar doe je het allemaal voor. Je hebt bij de lokale winkeliers - misschien wel voor een (veel) te hoog bedrag - de gewenste cadeaus aangeschaft. Of je hebt minder milieu- en kleine ondernemerbewust alles online besteld en je buren knettergek gemaakt met de aanhoudende stroom bezorgers die jou niet thuis aantroffen.

Vandaag besteld...

Echt goed georganiseerde ouders hebben zo ergens in juli de inhoud van de zak al compleet geshopt. Maar het gros van de ouders zit op 4 december nog met het zweet op zijn/haar bovenlip en de stress door zijn/haar lijf te hopen dat ’voor 23 besteld, morgen bezorgd’ ook echt een belofte is waar je op kunt bouwen. (Spoiler: Nee!)

Weegschaal

En, laten we even heel eerlijk zijn, dat snoepgoed waarmee de kinderen worden ondergestrooid, wordt voornamelijk door de ouders opgegeten. Of had je die zak Jägermeister-pepernoten echt voor je kleuter gekocht? Dus die drie weken extreme stress brengen niet alleen slapeloze nachten met zich mee; de weegschaal tikt er ook genadeloos een paar kilo’s bij.

Welbeschouwd is het allemaal niet makkelijk, voor de ouders. Maar toch hè; er gaat echt niets boven zo’n verwachtingsvol snuitje dat ademloos het Sinterklaasjournaal kijkt. Die opgewonden kinderstemmetjes die vertellen dat Malle Pietje écht normaal moet gaan doen. Het is het meest intensieve feest van het jaar, maar ook zo genieten, zo bevredigend. Nog even volhouden. We zijn er bijna…

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.