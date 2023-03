Is heroin chic look nu werkelijk de trend?

„Nu de Y2K-trend is overgenomen van de catwalks en het aanbod voor de zomer al in de winkels hangt, vrezen veel vrouwen die in de negentiger jaren die trends droegen voor het verplichte size zero effect. Bij die trends van toen hoorden immers graatmagere modellen die amper op hun benen konden staan.

,

Heroin chic

De ’heroin chic’ look die daarop aansluit gaat nog een stapje verder. Daarbij zijn de modellen niet alleen graatmager, maar ogen ze ook nog eens alsof ze onder een brug gelegen hebben en aan de drugs zijn. Met zwart doorlopen ogen en een bleek gezicht… Al met al is dit dus geen prettig vooruitzicht om er zo weer bij te moeten lopen. Het is dan ook maar de vraag of de consument voor deze look gaat vallen die op TikTok regelmatig voorbij komt.

Size zero

Gelukkig zijn de meeste vrouwen namelijk tegen deze uitgemergelde trend en willen zij een maat die bij hen past en dus geen size zero. En ook de ontwerpers van veel modemerken geven een statement af: in hun shows lopen steevast modellen mee met een maatje meer, zoals bijvoorbeeld het topmodel Jill Kortleve voor Chanel.

Toch blijft het zorgelijk want er zijn nog steeds veel (te) dunne modellen op de catwalks en het geven van een dergelijk modebeeld kan voor jonge meiden gevaarlijk zijn, omdat ze dunner dan dun willen worden en het gevaar van anorexia dreigt.

Om die reden zette het Nederlandse model Marvie Rieder een paar jaar geleden met succes haar eigen stichting op: Model’s Health Pledge. Daarmee pleit ze voor een gezond gewicht van modellen en intussen heeft ze al heel wat contracten met labels en modellenbureaus getekend die hier achter staan.

Nostalgie

En waarom zouden die modellen ook zo dun moeten zijn? Naar mijn mening kun je dus best meedoen aan die nostalgische Y2K-trend zonder extreem dun te zijn. Dit zou juist een statement moeten zijn tegen de size zero opkomende trend. Als we die met zijn allen niet omarmen komt die er immers ook niet.

Denk dan met een knipoog aan de sterren van toen zoals Britney Spears, Lindsay Lohan, Jennifer Aniston, Paris Hilton en modellen als Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell en Claudia Schiffer. Die waren immers ook niet extreem dun. En denk dan ook aan terugkerende modetoppers van toen zoals gekleurde trainingspakken, over de top jurken, veel glitter en glamour, bling bling met strass, riante cargobroeken met croptops, bomber jacks over een minijurk, de kleine, langwerpige baguette tassen en knalroze items.

Kardashians

Met voorbeelden als de Kardashian zusjes die ook stuk voor stuk veel kilo’s afvielen, waaronder met name Kim, die in een te strakke jurk van Marilyn Monroe wilde passen tijdens het Met Gala, wordt het oppassen. Deze zusjes geven namelijk het verkeerde voorbeeld en is het te hopen dat ze daarin dus niet doorslaan nu zowel Kim als Khloé hun bil-implantaten hebben laten verwijderen.

Kate Moss, destijds een van de gezichten van de heroin chic-look, oogt intussen een stuk gezonder en is zodoende het bewijs dat haar huidige gewicht en look haar een stuk beter staan. Ook bij de Kardashians zal het wel meevallen, zo denken de kenners. Want de zusjes zitten immers goed in de make-up, hebben het haar keurig en zijn dus geen fan van de heroin chic look.

Schoonheidsideaal

De verwachting is zodoende dat size zero geen trend zal worden. Dunne modellen zijn er nog steeds op de catwalk maar sexy modellen met decolleté zijn er ook en er is meer kleur en smaak op de catwalks te zien. Kortom: alle vrouwen zijn daar terug te vinden, waarbij de skinny look soms een tikkeltje overheerst maar de aanhangers van de bodypositivity beweging hebben hier dus nog een schone taak liggen.

Het is dus zaak daar op te letten en zelf niet te voldoen aan een eventueel schoonheidsideaal dat je niet ligt. Kies gewoon de items die jou goed staan en die bij jouw figuur passen. Trends zijn er immers niet om opgelegd te worden maar om te kiezen waar jij je goed in voelt!”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

