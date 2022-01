Daghoroscoop 21 januari - Verwarring kan vandaag tot chaos leiden, Waterman

VANDAAG JARIG

Jouw persoonlijkheid omturnen kan een helse klus zijn, maar meer dan de moeite waard. Houd de moed erin en geef emotionele zaken voorrang als je het nodige te stellen krijgt met het welzijn van naasten. Houd er rekening mee dat kinderen lastig zullen zijn maar tevens origineel en creatief.

RAM

Een doorbraak in een arbeidskwestie kan voor jou positief uitpakken. Emoties kunnen je echter in de verkeerde richting sturen. Durf schuld of twijfel te ontkennen als daar geen sprake van is. Laat onderzoek doen naar je gezondheid.

STIER

Het wordt een moeizame ochtend als je ontwaakt met een kater. Een nieuwe liefde kan jouw stemming de hele dag beïnvloeden en je in de verleiding brengen vrij te nemen. Je fascinatie voor iets kan een vreemde ontwikkeling veroorzaken.

TWEELINGEN

Hoewel het jou soms moeilijk valt je bij veranderingen neer te leggen, kunnen deze een belangwekkende invloed hebben. Een flexibele instelling vermindert stress en draagt ertoe bij dat werk efficiënt kan worden afgemaakt.

KREEFT

Denk er nog eens goed over na als je een baan opgeeft of studie stopzet. Een nieuw idee kan uitstekend lijken, maar zal tijd nodig hebben om aan te passen en je ervan te overtuigen dat je er over enige tijd nog net zo over denkt.

LEEUW

Je zult je als een vis in het water voelen als je anderen helpt hun financiën op orde te brengen. Het lijkt echter onverstandig nu zelf besluiten te nemen over geld omdat uw timing en oordeel niet optimaal zijn en verwarrend.

MAAGD

Vergissingen en misverstanden kunnen voor chaos zorgen. Als je slecht hebt geslapen, zal dat je uit balans brengen. Eet een stevig maal en geen zoetigheid; een handvol noten en extra vitaminen zullen jou beter bevallen. Kijk in je agenda.

WEEGSCHAAL

Een dag van ups en downs; blijf op je hoede. Wantrouw, waar het jouw gezondheid betreft, een ongebruikelijk advies. Wondermiddelen bestaan niet, maar kunnen wel een gat slaan in jouw portemonnee.

SCHORPIOEN

Een romantische sfeer zal zelfs de moeilijkste situatie roze kleuren. Een positieve instelling zal aanstekelijk blijken, maar blijf wel op je hoede voor collega’s die jou weliswaar steunen maar niet waarschuwen voor valkuilen.

BOOGSCHUTTER

Als je aarzelt om te zeggen wat je denkt, zwijg dan. Als je met mensen in discussie gaat, zal de sfeer snel om te snijden zijn. Focus op het bereiken van jouw doelstellingen; een belangrijk doel komt binnenkort binnen handbereik.

STEENBOK

Een misverstand of onduidelijke afspraak kan voor vertraging zorgen, dus controleer alles. Je bent er het mens niet naar om het hoofd te laten hangen, dus focus op iets nieuws. Veranderen kan even effectief zijn als pauzeren.

WATERMAN

Verwarring kan vandaag tot chaos leiden. Wat in het verleden niet werkte, kan nu met een betere timing tot een redelijk resultaat leiden. Een andere financiële strategie kan een gunstig effect op je toekomst hebben.

VISSEN

Spreek duidelijk om misverstanden te voorkomen. Neem een deskundige vertaler in de arm als je werk met import/export van doen heeft. Iemand kan uit zijn op ruzie maar als je oplet, kun je deze tijdbom onschadelijk maken.

