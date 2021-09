Premium Het beste van De Telegraaf

Catherine Keyl: Waarom waren we eigenlijk in Afghanistan?

Door catherine keyl

„Waarom denkt iedereen toch dat je iets waar wij eeuwen over deden, in andere landen wel even kan fiksen? Ik ben bang dat er een enorm gevoel van arrogantie aan ten grondslag ligt.”

Waarom waren we eigenlijk in Afghanistan? We zouden democratie brengen en vrouwen een opleiding geven. Klinkt mooi, maar zullen we eerst even naar onszelf kijken?