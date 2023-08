Handige handbagage: ’Deze kleine verpakkingen zijn ideaal’

Travel size verpakkingen zorgen ervoor dat er geen overbodige bagage wordt meegezeuld, maar dat je wel al je favoriete verzorgingsproducten op je vakantiebestemming bij je hebt. Ook voor alleen een weekendje of nacht uit logeren zijn deze kleine verpakkingen ideaal.

Vaste plek

Daarnaast kunnen de mini’s een vaste plek in de handtas krijgen als je ze dagelijks onderweg gebruikt. Denk aan een deodorant, parfum of zonnebrandcrème. Wie snel last van overgevoeligheid voor bepaalde ingrediënten heeft, is dit sowieso een uitkomst, want dan is het niet verstandig om een zeepdispenser in het hotel of vakantiehuis te gebruiken.

Handbagage

Nog een reden waarom mini’s handig zijn: ze mogen mee in de handbagage als je gaat vliegen. Vloeistoffen mogen mee in verpakkingen van maximaal 100 milliliter per stuk. Met een miniflesje zit je altijd goed. Doe ze wel in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak van maximaal 1 liter inhoud.

Ook onmisbaar op vakantie: een miniflesje hygiënische handgel. Handig voor als je onderweg in een vies toilet belandt; 30 seconden met handgel wrijven, ook de vingertoppen, en je kunt weer door!

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij de Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.