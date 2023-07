‘Mijn vakantieliefde bleek nog net zo aantrekkelijk als in mijn herinneringen’

Het is alweer een jaar geleden dat ik hem tegen het lijf liep in een bar tijdens een vriendinnentrip. Ik was nergens op uit, aangezien ik een relatie heb. Maar die mooie man trok gelijk mijn aandacht. We raakten aan de praat – hij bleek ook Nederlands ‒ en toen hij mij net iets te lang in de ogen keek, was ik om. Wat gebeurde hier? Ik voelde zo’n sterke chemie… ik wilde hem het liefst bespringen, maar dat kon natuurlijk niet. Ik was in het gezelschap van mijn vriendinnen en ik kon toch niet vreemdgaan met iemand die ik nog maar een paar minuten kende?!

Zoenen

Twee dagen later zagen we elkaar weer in een tapasbar en deze keer glipte ik even naar buiten voor zogenaamd wat frisse lucht. Mijn vriendinnen zagen niet dat hij ook naar buiten ging. We liepen een stukje verder de straat in en doken een portiek in, waar we hevig begonnen te zoenen. Het was hemels! Ik hoorde nog net geen violen, maar deze man wist mij zo op te winden dat ik totaal geen weerstand kon bieden. Ik genoot intens en voelde hoe zijn handen over mijn lichaam gleden. Maar na tien minuten heb ik me toch maar losgerukt. Mijn vriendinnen zouden vast denken: waar blijft ze?! Niemand mocht hiervan weten.

Terug in Nederland bleef ik maar aan de vrijpartij denken. Elk moment dat ik alleen was, dwaalden mijn gedachten af. Ik fantaseerde over hem, wilde hem zo graag weer zien. En ja, ik had een relatie, maar zou hij eigenlijk niet veel beter bij mij passen? Op een avond besloot ik naar zijn stad te gaan. Ik wilde zien waar hij woonde. Zijn adres had ik via internet achterhaald.

Nieuwe vriendin

Toen ik zijn straat in liep, bonkte mijn hart in m’n keel. Ik was nu zo dichtbij. Durfde ik wel langs zijn huis te lopen? Wat zou ik doen als ik voor zijn deur stond? Toen zag ik in de verte een lange gestalte en realiseerde me dat hij me tegemoet liep. De mooie man! Wat moest ik zeggen, want waarom was ik in zijn straat?

Ik kon hem niet meer ontwijken. ‘Hé, wat doe jij hier?’ zei hij enthousiast. ‘Oh, ik kom net van een afspraak hier verderop. Woon jij hier?’ hoorde ik mezelf zeggen. Ik keek ervan op hoe makkelijk die leugen eruit rolde. Hij knikte en gaf me drie zoenen. Ik hapte naar adem, maar wist toch een gesprekje aan te knopen. Hij vertelde dat het goed met hem ging en net was gaan samenwonen met z’n nieuwe vriendin.

Vakantieliefde

Hij had haar begin dit jaar ontmoet. Die had ik niet zien aankomen… het kwam hard binnen. Hij vroeg nog of ik binnen wilde komen voor een glas wijn, maar ik zei dat ik ervandoor moest. Ja, dat moest er nog bijkomen: gezellig borrelen met zijn vriendin! Hij glimlachte en wenste me het allerbeste. Zo liepen we allebei verder.

Mijn vakantieliefde, waar ik zo vaak van had gedroomd, bleek nog net zo aantrekkelijk als in mijn herinneringen, maar ook net ingepikt. Half huilend stapte ik in de trein naar huis, wetende dat het bij mijn mooie herinneringen zou blijven. Had ik ’m maar op een ander moment in mijn leven ontmoet, dan was het misschien anders gelopen…”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. namen zijn gefingeerd. Wil jij ook een verhaal, mail dan naar oproep@vrouw.nl.

