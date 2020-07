Daghoroscoop 13 juli

VANDAAG JARIG

Vrienden zullen gaan en komen; nieuwe komen onverwacht uw leven binnen, anderen laten niets meer van zich horen. Dat hoeft niet uw schuld te zijn, het kan te maken hebben met gebeurtenissen in hun leven. Leren omgaan met sociale instabiliteit wordt een belangrijke levensles dit jaar.

RAM

U kunt de schuld krijgen van iets wat uw schuld niet is. Een vriend of collega lijkt ruzie te zoeken. Wind u niet op. Controleer of een belangrijke afspraak schriftelijk is bevestigd. Laat uw zelfverdediging eens varen in uw relaties.

STIER

Problemen met een partner kunnen beter worden uitgesproken dan opgekropt. Als boze gevoelens een kookpunt bereiken zijn ze moeilijker te blussen. U kunt zich wat onzeker voelen. Is datgene waaraan u twijfelt eigenlijk belangrijk?

TWEELINGEN

Til er niet te zwaar aan als het thuis of op het werk niet helemaal naar wens gaat. Mijd gezamenlijke activiteiten als u een creatief beroep uitoefent en liefst alleen werkt. Zorg dat kinderen genoeg te doen hebben.

KREEFT

Probeer de dag zo te organiseren dat afspraken niet meer tijd kosten dan strikt nodig is. Er kan een teleurstellend bericht binnenkomen over een beurs of toelage waarop u rekende. Voor de liefde is het echter een goede dag.

LEEUW

Misschien kunt u aan niets anders denken dan aan een naderbij komende gebeurtenis. Talloze plannen stommelen door uw hoofd en kunnen u uit de slaap houden. Verwaarloos uw werk niet en toon u bereid over te werken.

MAAGD

Met een conventionele werkwijze boekt u de beste resultaten. Economische veranderingen zullen u in uw voornemen sterken op de ingeslagen weg verder te gaan. Zorg voor een professioneel imago en doe niet te veel tegelijk.

WEEGSCHAAL

Geld dat u een vriend(in) hebt geleend wordt waarschijnlijk niet terugbetaald en eigenlijk wist u dat tevoren. Er kan een probleem ontstaan over een opdracht en u zult daarover in gesprek moeten; daar zult u weinig zin in hebben.

SCHORPIOEN

U kunt in een beschouwende enigszins weemoedige stemming zijn en het liefst in een stoel willen kruipen met een goed boek of lang bellen met een goede vriend(in). U zou echter uzelf niet zijn als u ook iets nuttigs doet.

BOOGSCHUTTER

Op het werk kan onenigheid ontstaan. Een collega om wie u het liefst met een grote boog heen loopt staat misschien onder zware druk. Probeer tolerant te zijn en iets bemoedigends te zeggen. Een naaste kan worden teleurgesteld.

STEENBOK

Er lijkt veel aan de hand te zijn waardoor het moeilijk zal zijn tijd en ruimte voor uzelf te reserveren. De relatie met een meerdere of andere autoriteit die goed begon, kan een ferme deuk oplopen. Pas op uw woorden.

WATERMAN

De werkweek kan druk beginnen waardoor uw wens op tijd naar huis te gaan waarschijnlijk niet wordt vervuld. Vat kritiek die op een gespannen moment wordt geuit niet te zwaar op. Aanvaard een verontschuldiging laconiek.

VISSEN

Een gesprek over geld kan minder voorspoedig verlopen dan verwacht. Toch wordt het in menig opzicht een positieve dag. Hecht niet te veel waarde aan beloften en lach erom als mensen zich daaronder proberen uit te draaien.