Zou jij willen weten of je de ziekte van Alzheimer krijgt?

Van alle mensen met dementie heeft maar liefst 70% de ziekte van Alzheimer. De ziekte is progressief en hoe verder de ziekte vordert, hoe meer hersencellen worden beschadigd. Dingen onthouden en begrijpen zal daardoor steeds moeilijker worden. Het communiceren en redeneren zal ook steeds moeizamer gaan.

Levensverwachting

In het laatste stadium van de ziekte heeft iemand steeds meer hulp nodig en wordt de persoon steeds afhankelijker van anderen. De gemiddelde levensverwachting voor iemand met de ziekte van Alzheimer is acht tot tien jaar.

De ziekte kon tot nu toe alleen worden vastgesteld middels dure en invasieve methoden of pas door een autopsie. De bloedtest die nu is ontwikkeld maakt het mogelijk om grote groepen mensen al in een vroeg stadium te testen. Naar verwachting komt de test over twee à drie jaar op de markt. Let wel: een medicijn tegen alzheimer bestaat nog niet.

