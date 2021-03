Hermien heeft LongCovid: Ik stortte compleet in

Ruim een jaar geleden kreeg ik last van covid.

En ik ben nog steeds niet beter.

Ik heb namelijk LongCovid, langdurige klachten na een besmetting met het coronavirus. Toen ik ziek werd in maart 2020 heb ik me wekenlang beroerd gevoeld. Maar op een gegeven moment ging het beter en kon ik zelfs voorzichtig weer sporten. Tot ik begin juli compleet instortte.

Niet alleen voelde ik me ontzettend slecht, ik had ook ineens nieuwe klachten, zoals benauwdheid. Halverwege een zin moest ik op adem komen. Mijn stem werkte ineens niet goed meer. En de klachten uit maart waren weer terug: ik was vaak zo moe dat ik niet rechtop kon zitten, had keelpijn, hoofdpijn en voelde me koortsig.

Vergeleken met afgelopen zomer gaat het nu veel beter. Maar zoals alles is ook dit relatief: ik ben nog lang niet fit, heb soms wekenlang elke dag knallende koppijn en branderige longen. Het gaat nog maanden duren voor ik weer de oude ben, als dat al gaat lukken.

Intussen zijn er tienduizenden mensen in Nederland met langdurige klachten en komen er elke dag honderden bij doordat het virus zoveel ruimte krijgt. Want met LongCovid wordt nog steeds geen rekening gehouden in het Nederlandse coronabeleid. Veel mensen met langdurige klachten zijn er bovendien veel slechter aan toe dan ik.

Wreed

Het Nederlandse coronabeleid is niet alleen gekmakend en wreed voor iedereen die direct getroffen wordt door LongCovid, maar heeft ook nadelige effecten voor de samenleving als geheel. Want bedenk eens welke gevolgen het heeft voor een maatschappij als tienduizenden en straks honderdduizenden mensen ineens niet meer kunnen werken, zorgen en leven als vroeger. Het coronabeleid proberen te begrijpen leidt telkens tot kortsluiting in mijn hoofd. Wie legt het me uit?