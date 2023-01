Elvira (42): ’Ik had liever iets meer vrouwelijke rondingen gehad’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, zeker niet! Ik ben jong van geest. De vader van mijn kinderen pest me er vaak mee. Hij zegt dat ik me nog gedraag als een achttienjarige. Ik doe gerust mee met de TikTok-dansjes van mijn dochters. Door mijn smalle bouw pas ik zelfs in de kindermaatjes. Toch ben ik blij dat ik inmiddels de veertig ben gepasseerd. Ik vind het een fijne leeftijdsfase. Mijn dochters zijn wat ouder, waardoor ik weer wat meer tijd aan mezelf kan besteden. Ook heb ik allerlei onzekerheden achter me gelaten en voel ik niet meer de drang om mezelf te bewijzen. Ik ben in rustiger vaarwater terecht gekomen en geniet er enorm van.”

Heb je een beautygeheim?

„Voldoende slaap. Ik ben sowieso geen nachtbraker, maar voor mij is het echt belangrijk dat ik minimaal acht uur slaap pak. Door de weeks lig ik altijd voor 22:30 uur in mijn bed en in het weekend maak ik het eigenlijk ook nooit later dan middernacht.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen en haar. Ik heb een vrij unieke oogkleur. Ze zijn lichtbruin/groen. Mijn haar heeft van nature een beetje slag. Daar ben ik ook trots op. De eerste grijze plukken beginnen inmiddels te verschijnen, maar gelukkig hoef ik het nog niet te verven.”

Waarmee ben je minder blij?

„Alles is bij mij zo rechttoe rechtaan. Ik heb geen billen en geen heupen. Daar ben ik sinds mijn puberteit al onzeker over. Ik had liever iets meer vrouwelijke rondingen gehad. Ik heb mijn billen een tijdje proberen te trainen, maar het mocht niet baten. Ik heb een vrij hoge verbranding, waardoor ik moeilijk aankom. Je zult mij daarom niet snel in een strakke jumpsuit ziet. Ik zorg er altijd voor dat mijn billen bedekt zijn.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, ik leid een rustig leven en ben zeker niet ontevreden. Ik woon in een klein huurflatje, maar zit prima op mijn plek. Door een burn-out ben ik een aantal jaar geleden in de ziektewet terecht gekomen. Ik werk inmiddels weer een paar uur in de week in de thuiszorg, maar ik zou graag iets meer willen gaan werken. Toch ben ik nooit een carrièrejager geweest. Ik laat mijn geluk daar niet vanaf hangen. Mijn dochters zijn het allerbelangrijkst. De rest is bijzaak.”

Wat houdt je jong?

„Ik ben al een tijdje vrijgezel en merk dat ik daar enorm van geniet. Ik vind het heerlijk om mijn eigen ding te doen. Het houdt me jong! Mijn meiden (10 en 11 jaar oud) zorgen er ook voor dat ik met de tijd meega. Ze zijn zo ontzettend levendig, stoer en grappig. Ik kan enorm met hun lachen.”

Heb je een levensles?

„Wees lief voor jezelf en voor anderen, maar laat niet over je heenlopen. Ik ben altijd een pleaser geweest. Mijn moeder is overleden aan een herseninfarct toen ik 15 jaar was. Ik klampte me altijd enorm aan haar vast. Na haar overlijden ben ik het spoor een tijdje bijster geweest. Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest en was ontzettend onzeker. Ik kreeg foute vriendjes en liet makkelijk over me heenlopen. Gelukkig ben ik er uiteindelijk bovenop gekomen, maar ik probeer mijn meiden wel mee te geven hoe belangrijk het is zelfstandig te zijn.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.