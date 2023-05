Praat mee: Zou jij als familielid bijspringen in een verpleeghuis?

De Brabantse zorginstelling Vitalis nodigde de afgelopen maanden familieleden en mantelzorgers uit om te praten over een samenwerking. „Veel mensen denken helaas dat de zorg van hun bordje af is als hun familielid eenmaal is opgenomen in een verpleeghuis”, vertelt een woordvoerder tegen het Eindhovens Dagblad (ED).

Toenemende zorgkloof

„Door vergrijzing zijn we steeds meer op onszelf aangewezen in de zorg,” vertelt minister van Langdurige Zorg, Conny Helder, in Nieuwsuur. „Het aantal mensen dat in de zorg werkt, stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Daarom hebben we niet de mogelijkheid om zorg op dezelfde manier te blijven geven.” Een oplossing ligt volgens de minister bij het bouwen van 40.000 nieuwe verpleegzorgwoningen, maar die voorzieningen worden pas in 2030 gerealiseerd.

Zorg slimmer organiseren

Zelfredzaamheid van ouderen is niet vanzelfsprekend. De ouderenzorg kampt onder andere met personeelstekort, oplopende wachtlijsten en woningtekorten. Minister Helder stelt dat we zorg slimmer moeten organiseren, om verpleeghuisplekken te handhaven. Daarom vraagt Vitalis familie en mantelzorgers om bij te springen. En niet alleen voor de leuke dingetjes. Helpen met het douchen, aankleden opruimen en afwassen behoren ook tot de taken waarbij de Brabantse woongroep ondersteuning vraagt.

Zorg door mantelzorgers, vrijwilligers en studenten

„Natuurlijk blijven wij ons hard maken om uw naasten de zorg te geven die zij nodig hebben”, schrijft Vitalis in de oproep. „Maar dit kunnen wij niet alleen. Zorg en ondersteuning moeten veranderen. We moeten kritisch kijken wat er door een professional gedaan moet worden en wat gedaan kan worden door bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers en studenten.”

Reacties op Twitter

Marco vindt dat de jeugd door mantelzorg leert om niet alleen aan zichzelf te denken.

Paul vindt mantelzorg een goed idee, maar wil wel dat mantelzorgers serieus genomen worden.

Wil vraagt zich af of mantelzorg straks weer onder het takenpakket van vrouwen valt.

Marjo weet niet waar ze de tijd vandaan moet halen om zorg te verlenen naast haar fulltimebaan.

Ook Hannie stelt dat mantelzorg veel tijd kost naast haar baan.

