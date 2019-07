Poezelige voetjes in 6 stappen

Een bezoek aan de pedicure zou eigenlijk net zo vanzelfsprekend moeten zijn als de afspraak bij de tandarts. Voeten hebben namelijk heel wat te verduren met gemiddeld zo’n 1000 stappen per dag. Omdat voeten best lastig zijn te verzorgen en je er niet altijd even goed bij kunt, is een behandeling bij de voetspecialist een uitkomst. Die kan eelt vakkundig verwijderen en eventuele drukpunten verlichten.

Smeren

Eenmaal in het bezit van gladde voeten en eeltvrije hielen is het bijhouden niet meer zo ingewikkeld en kunt u dat thuis doen. Het vergt alleen wat discipline en een paar handige tools. Om te beginnen is hydrateren, net als bij het gezicht en het lichaam, het codewoord. Dagelijks insmeren met voetcrème is een must. Was de voeten liever niet met zeep om de zuurgraad van de huid te beschermen en droog ze goed af met een handdoek. Een voetenbad met bruistabletten is een feestje, vijl daarna het zachte eelt bij en smeer de voeten weer in. Een voetenmasker voor ’s nachts biedt ook uitkomst!

Knippen

Voor teennagels is een gewone nagelknipper vaak niet afdoende omdat teennagels extra hard zijn. Schaf dus liever een speciale teenknipper aan. Last van kalknagels? Met kalknageldruppels is dat binnen een week verholpen. Draag ook elke dag schone sokken en loop als het even kan op slippers of sandalen, zodat uw voeten genoeg lucht krijgen.

Wellness

Eelt, blaren, kloven, droge, pijnlijke of vermoeide voeten... dat zijn de meest voorkomende ongemakken. Met de juiste producten kunt u thuis een hoop voorkomen of verlichten. Voor zweetvoeten is er een anti-transpiratie crème deo, er zijn allerlei crèmes die droogheid en kloven tegengaan en met een puimsteen kunt u eelt verwijderen. Dat laatste kan ook met een eeltschraper, -vijl of -rasp. Voor de dames: een gelnagellak die bij de nagelstylist onder een speciale lamp wordt gezet blijft zo’n zes weken zitten, dus handig voor de vakantie!

