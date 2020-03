Spa beauty @home... Dit kun je best (even) zelf!

Je beautyroutine thuis op peil houden is eigenlijk vrij eenvoudig. Zorg in ieder geval dat je dagelijks je gezicht schoonmaakt, ook al draag je misschien binnen geen make-up. Je huid krijgt ook een vetlaagje dus schoonmaken met remover is echt een must. Daarnaast is het goed om met tonic wat dieper te reinigen en je zou ook nog aan de slag kunnen gaan met een gezichtsborstel om ook te zorgen voor de juiste doorbloeding van de huid. Een gezichtsroller van rozenkwarts is trouwens ook een prima variant, kun je gewoon mee aan de slag terwijl je televisie kijkt.

Stoombadje

En heb je nog energie over? Doe dan in de avond een stoombadje (water in een pan koken) met wat gedroogde kamille of kamilledruppels om je huid optimaal te reinigen. Voor de nacht kan een stevige nachtcrème zijn werk doen maar een nachtmasker is ook een optie. Dit is een wat dikkere emulsie die je aanbrengt en die direct in de huid trekt. In de ochtend is de crème zo goed als weg. Wat over is verwijder je met een tissue.

Peeling

Met het op peil houden van je huid kun je wel even wat tijd doorbrengen. Maar dat hoeft natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Het gezicht scrubben of een peeling gebruiken is ook een prima optie voor een geweldige oppepper van de huid. Maar eens per maand is voldoende. Een peeling mag nooit te sterk zijn dus laat die er niet te lang opzitten. NB: het is ook belangrijk om daarna vooral niet aan zon blootgesteld te zijn. Ook een fijne methode om je gezicht te verzorgen is een natte handdoek 30 seconden in de magnetron opwarmen en dan na het masker (even voelen of-ie niet te heet is) op je gezicht leggen en de restjes van het masker wegvegen.

Vliegtuigmodus

Nu we toch wat meer tijd over hebben kun je best af en toe de badkamer als wellnessruimte inpikken. Dit is een fijn moment om even voor jezelf te kiezen, vooral nu je thuis waarschijnlijk de hele dag op elkaars lip zit. Dus badkamerdeur op slot en telefoon op vliegtuigmodus.

Neem even de tijd voor jezelf en neem ook gerust overdag een gezichtsmasker. Dat kan met een kleimasker (wordt wat harder en is met water te verwijderen) maar ook de sheetmasks met werkzame stoffen (kant en klaar tissue masker om op je gezicht te leggen) zijn ideaal. Dat zou je bij wijze van spreken tussen de middag kunnen doen als oppepper. Geen gezichtsmasker in huis op dit moment? Dat is heel snel te maken met bijvoorbeeld yoghurt of kwark. Meng door drie scheppen een theelepel honing en breng dit goedje aan op het gezicht en laat 10 minuten intrekken.

Borsten

Dit kun je ook doen terwijl je een lekker warm bad neemt met ontspannende lavendelolie of een andere etherische versie. Echte kamillebloesem is ook een prima methode om te ontspannen en die ziet er in het water ook nog eens heel gezellig uit. Na het badderen zorgt een ijskoude douche ervoor dat je niet gelijk indut en dat je huid een stevige oppepper krijgt. Dit is vooral goed voor het behoud van stevige borsten.

Heb je geen bad? Geen nood: een fijne scrubsessie onder de douche is ook een prima optie en ook dan wordt je huid lekker zacht. Aanbrengen met een scrubborstel of sisalspons voor de perfecte doorbloeding en het verwijderen van huidschilfers (maar met de hand kan uiteraard ook). Na het douchen is het ook fijn om jezelf met een bodycrème of mousse van top tot teen in te smeren. Vergeet je handen vooral niet, want die hebben eigenlijk door het vele wassen de hele dag een extra crèmeboost nodig!

Bodyolie

Wist je dat de geur van vanille en rozen ook heel rustgevend is? Als de geur van jouw eigen bodycrème niet sterk genoeg is kun je daar dus altijd nog een paar druppeltjes pure olie aan toevoegen. Met bodyolie insmeren kan uiteraard ook maar trek dan - om vlekken te voorkomen - niet gelijk je kleding aan (liever een badjas) en wacht een paar minuten.

Wil je liever op het droge ontspannen? Dat kan natuurlijk ook, liggend op de bank of tijdens een meditatiemoment op een yogamatje (met masker op het gezicht). Jezelf insmeren met lavendelolie en diep inademen werkt heel rustgevend, net als een geurolie met stokjes neerzetten in je huis. Concentreer je op je ademhaling: adem diep in en uit.

Voetenbadje

Een simpeler manier is er bijna niet om te ontspannen. Doe water in een teiltje en zet dat onder je bureau of eettafel. Een paar druppeltjes olie erin en klaar… Zo kun je doorwerken en toch relaxen! De voeten blijven lekker zacht en je kunt nog een handje helpen door ze na afloop te scrubben met een puimsteentje of zachte eeltvijl. Daarna insmeren met een voetencrème of anders een - letterlijk en figuurlijk - voor handen zijnde lotion.

Haarbehandeling

Vaak is er amper tijd voor een haarbehandeling tussendoor maar nu is het dus het geschikte moment. Terwijl je zit te netflixen kan het masker voor beschadigd haar fijn twee uurtjes intrekken. Gewoon aanbrengen, het haar in een handdoek wikkelen en aan de achterkant vastzetten met een haarklem.

Wil je meer glans in je haar? Dan is een (argan)olie-behandeling een aanrader. Voor het beste resultaat laat je dat oliemasker zelfs een hele nacht intrekken en spoel je het de volgende ochtend pas uit. Daarna een haarserum over het haar sprenkelen en het haar (je hebt immers toch geen haast) vooral niet föhnen. Dan kan het ook minder beschadigen en oogt het gelijk minder droog.

Jezelf in de watten leggen, kan zeker nu helemaal geen kwaad dus gun jezelf die luxe. Heb je niet veel beautyproducten in huis maar wil je wel aan de slag? Dan is online bestellen bij beautyketens natuurlijk ook een optie. Zelfs warenhuizen hebben een flink beautyassortiment in huis.