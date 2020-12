IC-verpleegkundige Francisca heeft MS: Kiezen voor mezelf of voor de ander?

Sinds de komst van het coronavirus is het ziekenhuis waar Francisca werkt opgedeeld in twee IC’s: een gewone IC en een corona-IC. Vanwege haar gezondheid werkte Francisca voornamelijk op de gewone IC en op de Eerste Hart Hulp en Hartbewaking.

„Toch blijft het spannend. Op deze afdelingen dragen wij alleen het voorgeschreven medisch mondneusmasker. Ondanks de goede screening aan de voordeur, kan het voorkomen dat er patiënten binnenkomen zonder coronaklachten en die na een aantal uren koorts ontwikkelen. Bij (verdachte) coronapatiënten dragen wij meer beschermingsmiddelen. Het is een constant spanningsveld.”

Zorgen

Het coronavirus vraagt flexibiliteit en inzet van iedere medewerker, ook van Francisca. Na een drukke dag op het werk geeft Francisca’s lichaam regelmatig het signaal dat zij het rustiger aan moet doen. „Ik ben dan erg moe, heb last van tintelingen en brandende voeten en voel mijn benen soms minder goed. Na een dag werken ga ik sinds de coronacrisis vaak even naar bed als ik thuiskom. Dit doe ik liever niet maar anders kan ik de dag echt niet volhouden.”

Door de stressvolle situatie tijdens de eerste coronagolf kreeg Francisca eind maart/begin april een schub, oftewel een MS-aanval. Ze kreeg een oogzenuwontsteking. „Waarschijnlijk werd de schub veroorzaakt door de zorgen die het coronavirus met zich meebracht, de onrust op het werk en de kinderen die door de situatie ineens thuis waren.” Daar baalde ze enorm van.

Bijdrage

Ondanks dat Francisca met zichzelf had afgesproken bij een schub thuis te blijven en haar rust te nemen, werkte ze door. „Omdat het crisis was met een gebrek aan IC-personeel vond ik dat ik met mijn kennis en kunde niet thuis kon blijven zitten. Ook ik wil mijn bijdrage leveren.”

„Ik ben hard voor mijzelf en zoek graag mijn grenzen op, omdat ik anders niet weet waar ze liggen. Balans vinden blijft lastig, zeker in deze situatie. Dagdiensten zijn voor mij lichamelijk makkelijker vol te houden en ik heb in de coronaperiodes dan ook geen late en nachtdiensten gewerkt. Gelukkig heb ik begripvolle collega’s en die veel rekening met me houden.”

Strijd en dankbaarheid

Francisca is blij dat ze kán werken. Ze dacht namelijk eerst dat het niet meer ging. Nadat ze de diagnose kreeg, zat ze anderhalf jaar thuis. „Ik dacht dat ik niet meer kon werken en dat ik me moest laten afkeuren. Ik heb daar veel tranen om gelaten.” Het Can Do-behandelweekend van het Nationaal MS Fonds kwam op haar pad en daar kreeg zij nieuwe inzichten. Tijdens dit weekend leren MS-patiënten hoe zij met hun diagnose om kunnen gaan en hoe ze verder in het leven staan.

„Ik zat niet thuis door mijn MS, maar omdat ik een burn-out bleek te hebben. Het was een moeilijke strijd, maar uiteindelijk heb ik mijn baan weer opgepakt. Can Do is mijn redding geweest. Door te werken voel ik me waardevol en kan ik echt iets betekenen voor anderen in deze maatschappij. Ook in deze intense coronaperiode.”

Collecte

Ook is Francisca haar man en kinderen dankbaar dat zij samen met haar het MS-avontuur zijn aangegaan. „De MS raakt niet alleen mij maar mijn hele gezin. We moeten er allemaal onze weg in vinden. Zonder de steun van mijn lieve en zorgzame man en mijn drie zonen had ik dit niet op kunnen brengen.” Francisca’s man is collectecoördinator bij het Nationaal MS Fonds geworden. Ondanks het coronavirus heeft het gezin meerdere avonden collecte gelopen in november.

„Voor de jongens is het een onderdeel van hun opvoeding geworden en ze hebben er inmiddels veel plezier in. Elk jaar gaan ze een weekend op MS-Kinderkamp waar ze andere kinderen met een ouder met MS ontmoeten. Het kamp staat vooral in het teken van plezier maken met elkaar, maar er is ook ruimte om te praten over de thuissituatie. Ze kijken altijd enorm uit naar deze weekenden en inmiddels zijn er ook vriendschappen uit voortgekomen.”

Bucketlist

Francisca kan op sommige momenten boos en verdrietig zijn dat zij met de chronische ziekte MS moet leven. Gelukkig kan ze ook inzien wat voor positiefs het heeft gebracht. „Ik heb het leven meer leren waarderen en geniet enorm van dingen die ik nog kan, wetende dat er een moment komt dat ik vroegtijdig afscheid moet nemen van bepaalde activiteiten doordat mijn lichaam het door de MS niet meer toelaat. Na de diagnose heb ik een bucketlist gemaakt van alle dingen die ik nog graag wil doen. Heel cliché maar het heeft geholpen om te leren meer in het hier en nu te leven. Niemand weet hoe de dag van morgen zal zijn, mèt MS maar ook zonder.”