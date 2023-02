Praat mee: Op je telefoon bij je kind, doe jij dat ook?

Hersenschade

Uit recent onderzoek blijkt dat het heel belangrijk is dat je er bent voor je kind én reageert op je kind. Marion van den Heuvel onderzoekt de hersenontwikkeling van baby’s en vertelt dat de hersengolven van baby’s en moeders synchroniseren wanneer er sprake is van contact met elkaar. Deze synchronisatie verdwijnt als de moeder niet meer reageert op de baby.

Marion zegt ook dat het telefoongebruik niet meteen zorgt voor hersenschade: „Het is alleen een probleem als het heel vaak voorkomt en de baby uiteindelijk heeft geleerd: mijn moeder is er niet voor me.”

Deze kinderen kunnen later in hun leven problemen ervaren met relaties, omdat ze denken dat ze niet belangrijk zijn. Vooral in het eerste levensjaar van een baby hoort een telefoon eigenlijk geen plek te hebben in het gezin.

Sterke band

Gelukkig verslechtert de band tussen ouder en kind niet zomaar. Raakt je kind overstuur als jij op je telefoon zit? Dan is een beetje aandacht vaak genoeg om het weer blij te maken, aldus Marion.

Still face

In de jaren zeventig voerde Edward Tronick het still face-experiment uit. Tijdens dit onderzoek zaten kind en moeder tegenover elkaar en mocht de moeder niet reageren op het kind. De kinderen in kwestie raakten flink overstuur.

Het experiment leek destijds wat onrealistisch, maar tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat een ouder met een still face tegenover zijn of haar kind zit. Verdiept in het mobieltje.

