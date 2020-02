Bepaalt het coronavirus jouw leven al?

De directeur van de scholenkoepel, Herman Klaster, was door een collega geïnformeerd over gezinnen die gebieden hebben bezocht waar momenteel het coronavirus heerst. Om besmetting op school te voorkomen, heeft Klaster ouders verzocht om hun kind(eren) te laten testen bij de huisarts, voordat ze terug naar school keren. Een advies overigens dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ’niet nodig’ acht.

Foe Yong Hai

Een pakketje bestellen via AliExpress (een Chinese webwinkel, red.) of bij de Chinees een bakje Foe Yong Hai afhalen. Steeds meer mensen doen dat niet meer, uit vrees voor het coronavirus. Zo trekt bijvoorbeeld restaurant Wong Koen in Amsterdam naar verluidt de helft minder gasten. En VROUW-collega Kim - net terug uit Italië - hoorde van een stewardess dat steeds meer mensen niet meer naast ’een Aziaat’ geplaatst willen worden.

Ook worden er steeds vaker meldingen gedaan van discriminatie tegen Chinezen. Er is zelfs een ’coronalied’ uitgebracht, genaamd Voorkomen is beter dan Chinezen, waartegen meerdere aangiftes zijn gedaan. Een vrouw werd zelfs bedreigd wegens een opmerking over het lied.

Het coronavirus dook voor het eerst up in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Het virus is zeer besmettelijk en vertoont verschijnselen van een longontsteking, zoals koorts, hoesten en niezen. Het dodenaantal ligt inmiddels boven de 2000.

