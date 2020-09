Soorten haaruitval en wat je eraan kunt doen

Ⓒ Getty Images/EyeEm

Haaruitval... Sommige vrouwen hebben er amper last van, sommigen houdt het dagelijks bezig. Wat de oorzaken van haaruitval zijn en wat je ertegen kunt doen, legt haarspecialist Femke Waelen van Mommy Skincare Clinic uit. „Vrouwen met haaruitval worden dagelijks geconfronteerd met bijvoorbeeld haren in het doucheputje, in de haarborstel of op de grond. Het kan daarom veel invloed hebben op hun zelfbeeld. Er is best een aantal opties om haaruitval te verhelpen, maar kijk wel eerst goed naar wat het beste bij jou past.”