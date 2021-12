De kerstborrel die he-le-maal uit de hand liep

De borrel begon heel gezellig. Rond half vijf zetten we de computers uit. Met collega’s liep ik naar beneden waar op het parkeerterrein een grote tent stond.

De tent was overvol en obers liepen af en aan om ons van drankjes te voorzien. Dienbladen met minuscule hapjes kwamen langs. Toen ik na een aantal glazen voor het eerst opstond om naar de wc te gaan, voelde ik al dat ik een beetje licht in mijn hoofd was. In plaats van op te houden met drinken, ging ik daarna gewoon verder. Er zou zo vast wel een grotere maaltijd komen...

Ingestort kaartenhuis

Eenmaal terug van de wc, greep een collega mij bij mijn arm en trok me naar de dansvloer. We lachten, zongen mee met foute kerstliedjes en ik nam voor de verandering nog een glas wijn.

Kort na dat uitstapje op de dansvloer, ging alles mis. Als een kaartenhuis stortte alles in elkaar.

Verkeerde felicitatie

Zo liep ik met de allerbeste bedoelingen naar een vrouw toe die ik vaag herkende als receptioniste. „Wat leuk!”, begon ik vrolijk. „Ik zie dat ik je mag feliciteren!” Omhelsde haar en gaf haar drie zoenen. Verbaasd keek ze mij aan. „Wat bedoel je?” Mijn glimlach verdween, terwijl ik naar haar buik keek. „Ben je dan niet…?” „Nee”, zei ze nors en liep weg. Met het vuurrood op mijn wangen bleef ik achter.

Ik voegde me vlug bij een groepje collega’s. „Waar hebben jullie het over?” vroeg ik. „Peter vertelt net dat hij weggaat”, zei een collega en ze trok een sip gezicht. „Ach Peter, wat jammer! Je hebt de baas dus toch niet kunnen overhalen om een oogje dicht te knijpen over je relatie met Sanne?”

De stilte die viel, was intens. Peters woedende ogen boorden zich in die van mij. Ik begon te stotteren. „Sorry eh… ik dacht dat iedereen het wist.” En toen begon iedereen door elkaar te praten en ben ik stilletjes weggeslopen.

Ober versieren

Als ik verstandig was geweest, was ik toen naar huis gegaan. Had ik mijn roes uitgeslapen en verder geen brokken gemaakt. Maar...ik bleef.

Ik ben weer gaan dansen op de dansvloer (alleen). Botste daarbij zo’n beetje tegen iedereen op, omdat ik het gevoel had dat ik die hele vloer mocht opeisen. Probeerde ik de jongen van de bediening, die ruim twintig jaar jonger was dan ik, te versieren. Roddelde ik over mijn minst leuke collega, maar zei al die dingen zo hard, dat haar beste vriendin op de werkvloer dat ook kon horen.

Alcohol uitgespuugd

Het feest was rond negen uur ’s avonds op z’n hoogtepunt. Ik haalde mijn jas op in de garderobe en liep naar buiten. In de frisse buitenlucht, voelde ik mij in plaats van beter, juist veel slechter. Mijn hoofd tolde, het bloed trok uit mijn gezicht en mijn maag trok samen. In de bosjes, bij de hoofdingang, spuugde ik alle alcohol en minihapjes weer uit.

„De volgende keer maar iets rustiger aan doen”, hoorde ik vlak naast me. Doodongelukkig keek ik op en keek ik recht in het gezicht van mijn leidinggevende. De afkeuring was van zijn gezicht af te lezen. Hij liep verder, ik raapte mezelf weer bij elkaar en ging naar het station. Ik bleef zo ver mogelijk bij mensen uit de buurt, want ik wist dat ik omgeven moest zijn door de geur van spuug en alcohol.

Over de kerstborrel is nog lang nagepraat. Nog lang werd ik door een aantal collega’s boos aangekeken. Anderen maakten grapjes als we weer eens een vrijdagmiddagborrel hadden. Je kunt je niet voorstellen hoe blij ik ben dat er dit jaar geen live kerstborrel was. En als het wel was doorgegaan, had ik me denk ik maar ziek gemeld.