Daghoroscoop 11 maart - Sterrenbeeld Ram: Wees flexibel!

VANDAAG JARIG

Voor jou begint een twee jaar durende cyclus met Mars in je teken, die jou stevig zal aanpakken. Mars is streng maar ook liefdevol. Financieel gaat het je goed. Nog ongehuwd dan zul jij dit jaar zeker niet alleen zijn. Mensen zoeken jouw gezelschap, maar een vaste verbintenis lijkt er nog niet in te zitten.

ZONDAG JARIG

Met Mars in jouw teken zul jij (afhankelijk van jouw leeftijd) worden klaargestoomd voor de rest van jouw leven en dat zo grondig mogelijk. Degenen die het van hun intelligentie moeten hebben gaan een goed carrièrejaar tegemoet; je zult steeds meer verantwoordelijkheden op jouw bord krijgen.

STERRENBEELD RAM

Je begint aan een opwindende periode waarin jij je zal moeten aanpassen. Er lijkt sprake van verandering in zaken waaraan je waarde hecht. Jij zult op velerlei terreinen flexibel moeten zijn en van richting willen veranderen.

STERRENBEELD STIER

Jij gaat een periode tegemoet van toenemende zelfexpressie; je zult vrijer zijn dan ooit tevoren, al kunnen omstandigheden jou veranderingen opdringen. Als je je daar tegen verzet wordt het alleen maar moeilijker om jouw ideeën uit te werken.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Als jij te maken krijgt met een toevloed van fondsen is het zaak dat verstandig onder te brengen. Met het implementeren van een nieuwe budgettaire strategie kun je op den duur geld besparen. Maak ook tijd vrij voor jezelf.

STERRENBEELD KREEFT

Je sociale agenda kan wat chaotisch zijn. Wees niet verbaasd als een vriend iets anders gaat doen dan gepland. Jij kan mensen ontmoeten die verschillen van jouw gebruikelijke kring en die je kijk op de wereld zullen veranderen

STERRENBEELD LEEUW

Zorg ervoor dat jij emotioneel stabiel bent. Je kunt goed opschieten met de taken die jij je hebt gesteld als je zowel zakelijk als huiselijk praktisch te werk gaat. Dit is echter geen geschikt moment voor het tekenen van een contract.

STERRENBEELD MAAGD

Nieuwe ideeën zullen jouw geest stimuleren en aanmoedigen deel te nemen aan groepsactiviteiten waarbij leren en debatteren een rol spelen. Onder invloed van de kosmos kunnen deuren voor jou opengaan naar nieuw werkterrein.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Geniet dit weekend van rust. Eerlijkheid en directheid zijn nodig op financieel gebied. Ben je eigen baas dan kan jij met jouw werk respect afdwingen. Een presentatie kan je in de schijnwerpers zetten en jou complimenten bezorgen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Er kan een verlangen ontstaan naar persoonlijke vrijheid binnen jouw relatie. Dat zal spanning opleveren als jouw partner bepaalde verwachtingen koestert. Een relatie die al in een kritiek stadium verkeert kan eindigen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Knap jouw huiselijke omgeving op en pak een draad weer op die je ergens liet liggen. Heb jij zin in een feestje nodig dan wat mensen uit voor een informeel samenzijn. Je zult lof oogsten met jouw gastvrijheid en culinaire gaven.

STERRENBEELD STEENBOK

Ga de komende tijd op zoek naar een nieuwe vorm van zelfexpressie en oriënteer je onder verschillende leeftijdsgroepen. Relaties die nu ontstaan zullen niet zo makkelijk wennen als vroegere, maar wel verfrissend zijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Houd er de komende tijd rekening mee dat er iets gaat veranderen in jouw huiselijk leven. Misschien ga je verbouwen, verhuizen of verwelkom je een nieuweling in jouw huis. Spaar voor nieuwe apparaten en meubilair.

STERRENBEELD VISSEN

Acteurs en artiesten zullen in hun element zijn. Ga naar een open auditie, organiseer een tentoonstelling van jouw werk, of geef je op voor een screentest. Ouders moeten zich meer laten betrekken bij de spelletjes van hun kinderen.

