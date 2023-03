’Je kind van drie meenemen naar een grove cabaretshow: hoe verzin je het?’

Achtergrond

„Je kind van drie meenemen naar een cabaretier die nou niet bepaald bekend staat om zijn fijngevoelige teksten; hoe verzin je het? Ik ben benieuwd naar de achtergrond; wat is daar in dat gezin gebeurd? Was de oppas ziek? Is het kind een Theo Maassen-fan? Verzetten de ouders geen stap zonder de peuter? Of hadden ze het idee kaartjes te hebben gekocht voor een Alle Leeftijden-event?”

Voetstuk

„Het past in elk geval lekker bij de trend van Het Kind op Het Voetstuk. Of zoals ene Annemiek op Facebook reageerde: ’Een ouder beslist dat nog altijd zelf’. Maar niet dus. Een kind hoeft niet overal bij te zijn. Onlangs schreef ik dan misschien nog wel dat je best je baby mee kunt nemen naar een restaurant (als je tenminste zeker weet dat je wurm de hele tent niet bij elkaar brult), maar dat is echt van andere orde dan je kind meenemen naar een cabaretier die snoeiharde grappen maakt.”

Essentie

„Ik las in de vele reacties op social media onder meer dat een kind van drie er toch niets van snapt en alleen maar lacht omdat anderen lachen. Nou, geloof mij: de peuter zal de essentie van de grappen niet helemaal begrijpen, maar op die leeftijd vissen ze er al feilloos de woorden uit die ze niet per se hoeven te herhalen.”

Zesde zintuig

„Zo herinner ik me mijn eigen dochter op 2-jarige leeftijd. Mijn vriend werd op de weg afgesneden door een waanzinnige en beoordeelde de actie nogal geschrokken met het niet geheel pedagogisch verantwoorde: ’Fuckface!’ Onze peuter zat op de achterbank en herhaalde de krachtterm een keer of drie. We ontdekten toen haar zesde zintuig voor vloekwoorden. Nog steeds kun je hier thuis duizend ethisch verantwoorde zinnen uitspreken zonder haar reactie; vloek er een keer zachtjes tussendoor en ze hoort het.”

Onschuldig snuitje

„Terug naar Theo. Ik heb inmiddels beelden gezien van hoe hij de peuter en haar moeder de deur heeft gewezen en alleen dat fragment is al een show op zich. Het heeft alles in zich; verbazing, beschaving, een heldere uitleg en precies dat waarom het kind daar niet hoorde te zijn: de humor waarvoor je naar zijn show komt. Die is niet geschikt voor kinderoortjes en het is niet aan de ouder, maar aan de uitvoerend cabaretier om te bepalen. Hij hoeft in zijn werk niet te worden gehinderd door de aanblik van een klein onschuldig snuitje waarvoor geen oppas te vinden was.”

Daarom

„Natuurlijk dook na alle ophef van afgelopen week ook de anti-Lentekriebelsmachine er weer vol op, want waarom zou dit niet, maar het Rutgersvoorlichtingsprogramma wél kunnen? Ik begin er niet eens aan dat op redelijke wijze uit te leggen, want daarmee zou ik alleen maar suggereren dat ze een punt hebben en dat hebben ze pertinent niet. Ik hou het dan ook op: DAAROM.”

Necrofilie

„Nadat de peuter met haar moeder de zaal had verlaten, ging de show door. Ik heb begrepen dat er vervolgens onderwerpen als necrofilie en onkuise activiteiten met wilde zwijnen aan bod zijn gekomen. Ook zou Theo een ode aan zijn eigen rectum hebben gebracht. Laten we hopen dat het kleine meisje – na nog even kort voorlezen uit Nijntje – inmiddels lekker in haar bedje lag.”

