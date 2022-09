Zou jij wachten tot je kinderen de deur uit zijn voordat je gaat samenwonen met je nieuwe relatie?

In het licht van de aankomende Dag van de Scheiding onderzoekt de vFAS dit jaar de situatie rondom samengestelde gezinnen. Terwijl het aantal samengestelde gezinnen groeit, neemt het aantal samengestelde gezinnen dat uit elkaar valt ook toe. Het CBS meldde vorig jaar dat er ruim een half miljoen minderjarigen in complexe gezinsverbanden wonen. De ex speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Zo draagt 44 procent van de ex-partners niet meer bij aan de kosten van het kind en 62 procent van deze groep wordt niet betrokken bij belangrijke beslissingen meldt de vFAS.

Complexe situatie

Alexander Leuftink, voorzitter van vFAS zegt dat in eerste instantie volwassenen voor elkaar kiezen en niet voor elkaars kinderen. De kinderen moeten ineens in één huis gaan wonen en dan maar op een gezellige manier met elkaar zien om te gaan. Door de verschillende leeftijdsfasen van de kinderen gaat dat vaak niet van een leien dakje. Als de kinderen nog jong zijn, zal de kans van slagen groter zijn, omdat zij minder emotionele bagage hebben. Met pubers is dat een heel ander verhaal, omdat die over het algemeen al veel meer een eigen leven hebben. Leuftink zegt dat dit voer is voor een zeer complexe situatie en vaak de reden is dat samengestelde gezinnen uiteindelijk stuklopen.

Reactie

Edith benoemt dat in haar geval een samengesteld gezin wel goed werkt.

Jolanda zegt daarentegen dat een samengesteld gezin alleen maar ellende geeft.

