Praat mee: Moet je wel uit elkaar gaan als je jonge kinderen hebt?

Rob Kemps en Miriam zijn uit elkaar. Dat deelde de voorman van de feestact Snollebollekes afgelopen zondag op zijn Instagrampagina. Volgens geruchten heeft een affaire van Kemps met een van zijn achtergronddanseressen tot de breuk geleid, maar daar gaat Kemps in zijn bericht niet op in. Afgelopen zomer verwelkomden het voormalige stel nog hun dochtertje Lola en zoontje Manu werd in 2019 geboren.

Minder sympathiek dan gedacht

De reacties op het vermeende overspel van Kemps zijn niet mild. Vooral de jonge Lola en Manu zijn onderwerp van gesprek. Zo zegt iemand op Twitter: „De ’sympathieke’ Rob Kemps blijkt toch wat minder sympathiek dan gedacht. Wat een enorme eikel om je pasgeboren baby en je vriendin zo in de steek te laten.”

Ook stellen veel mensen dat het regelmatig voorkomt dat vrouwen bedrogen worden tijdens hun zwangerschap of vlak na hun geboorte. „Komt er dus op neer dat Waylon, Simon Keizer en Rob Kemps allemaal dit jaar hun vrouw zwanger of net bevallen hebben bedrogen. Gaat wel lekker…”, aldus een uitgesproken twitteraar.

Tegengeluid

Toch klinkt er een sterk tegengeluid. Zo zijn veel twitteraars het er over eens dat het beter is om in zo’n situatie uit elkaar te gaan dan, met oog op de kinderen, geforceerd samen te blijven. Vooral gescheiden vrouwen spreken zich hierover uit. Een van hen zegt: „Ik weet uit ervaring dat bij elkaar blijven voor de kinderen in een giftige relatie, bijzonder giftig is voor die kinderen.”

Mogelijk heeft een scheiding echter een grote impact op baby’s en kleine kinderen. Volgens Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid, zijn de eerste duizend dagen van een kind namelijk cruciaal. „Die periode, van conceptie tot grofweg de tweede verjaardag, is bepalend voor veel meer dan alleen de gezondheid van het kind: zo heeft de start van een mensenleven directe gevolgen op de kansen die het bijvoorbeeld zal hebben op de arbeidsmarkt.”

