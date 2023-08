Zien: deze vrolijke kledingstijlen spotten we op De Parade!

Rik (29)

„Er zit altijd een beetje gezelligheid in mijn outfits. Ik ben gek op patroontjes. Ik krijg vaak oude kleding van vrienden, dat vind ik heel leuk.”

Nathalie (52)

„Er hangt zoveel in mijn kast dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Daarom draag ik vaak hetzelfde en ben ik kampioen witte blouse. Af en toe ga ik voor zuurstokroze of appeltjesgroen.”

Paul (80) en Wil (80)

„Wij dragen gewoon waar we zin in hebben en winkelen niet graag. Onze kleding gaat lang mee en we houden het bij een casual stijl.”

Pascal (44)

„Ik hou van klassiek met een moderne twist. Een hippe schoen onder een simpele spijkerbroek of pantalon, bijvoorbeeld.”

Dooby (28)

„Ik werk op dit festival en heb vandaag gewoon aangetrokken wat boven in mijn tas lag, haha! Koffiebruine outfits vind ik erg mooi.”

Janis (29)

„Mijn stijl is lekker vrolijk. Ik ben fan van lange rokken, fleurige bloemenprints en gekleurde sieraden.”

