Dagboek van een Minnares deel 298: ’Ik ben het middelpunt van dit trio’

Britney Spears emotioneel tijdens hoorzitting: ’Ik word in feite al 13 jaar misbruikt’

Britney Spears wil af van het curatorschap van haar vader Jamie. Dat zei de zangeres tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles. Ze sprak daar voor het eerst via een audioverbinding over de situatie en deed dat in ferme taal. „Het is mijn wens en droom dat dit allemaal stopt.”