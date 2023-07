Daghoroscoop 17 juli - Sterrenbeeld Schorpioen: Eet goed!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid is en blijft over het algemeen goed komend jaar, al kan er af en toe sprake zijn van stress. Geregeld even rust nemen zal dus noodzakelijk zijn zowel mentaal als fysiek. Jouw sociale en liefdesleven zal soepel verlopen en eventuele problemen zullen zichzelf oplossen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Bij de start van de week keren jouw kracht en vitaliteit terug. Houd er rekening mee dat je meer aandacht zult krijgen dan gebruikelijk de komende dagen. Zet charme en charisma in om te verwerven waar jij op uit bent. Kleed je goed.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Je beschikbaar stellen voor een zaak die de moeite waard is, zal de extra inspanning waard blijken. Jij kunt jezelf verbazen door iemand te benaderen die je eigenlijk niet mag. Ouders die hoop koesteren kunnen goed nieuws ontvangen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Jouw creativiteit neemt toe als je een getalenteerd persoon bent. Een uitgezochte dag om ideeën uit te wisselen met mensen die jouw interesses delen. Als je nog geen deel uitmaakt van een groep gelijkgestemden word dan nu lid.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Een sterk verlangen om te gaan werken in een helpend beroep kan tot onzekerheid leiden omtrent de richting die jij inslaat. Bedenken hoe je nu het verschil kunt maken zal de doorslag geven. Ben jij artiest dan kun je veel teweegbrengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

De behoefte om er op uit te trekken kan sterk zijn. Gebruik al jouw ledematen en haal diep adem als je naar buiten gaat. Juridische activiteiten zullen naar wens verlopen. Wees niet bang het woord te voeren; men zal jouw mening appreciëren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een kater kan jouw activiteiten frustreren en jouw geest vertroebelen. Je kunt het drukker hebben dan gewoonlijk met het afhandelen van belastingen, een erfeniskwestie of verzekeringen. Ga aan de slag, dan zul jij je snel beter voelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Spanning of een ongemakkelijke situatie die nog resteert van gisteren moet eenvoudig op te lossen zijn. Zelfs als jij eerst een paar grieven moet uiten zullen andere mensen bereid zijn te geven en te nemen. Treed uit de schaduw.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een nacht vol dromen kan een trage start veroorzaken. Schrijf eens op wat jij je kunt herinneren; er kan sprake zijn van een boodschap uit het onderbewustzijn die tot helderheid leidt. Eet goed en geniet van jouw favoriete fitnessprogramma.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Bereid een verrassingsfeest voor een dierbare voor. Zorg dat er een camera klaarligt om gedenkwaardige momenten vast te leggen. Voor vrijgezellen kan iemand ten tonele verschijnen die beantwoordt aan al jouw verwachtingen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Zet huis en gezin vandaag centraal. Noteer de dromen die je vannacht hebben beziggehouden; hun betekenis kan in een later stadium tot jou doordringen. Tijdens een familiebijeenkomst kun je iets waardevols ontvangen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Een reis voor jouw werk kan voor de broodnodige afwisseling zorgen, ook al is deze kort. Met jouw fantasie en flair kun je indruk maken op derden. Ben jij bezig met een schriftelijk werkstuk dan zul je goed kunnen vorderen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Krik jouw zelfvertrouwen op en temper jouw behoefte geld uit te geven. Door een psycholoog te raadplegen kun je op onderdrukte complexen stuiten. Laat je helpen bepaald gedrag te veranderen. Stop nu met een ongezonde verslaving.

