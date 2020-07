Nieuwe films, series en docu’s: dit moet je zien in juli

Netflix

Unsolved mysteries, vanaf 1 juli

Houd je van mysterie en spanning, dan is deze serie iets voor jou. Er komen onopgeloste politiezaken aan bod, met de nodige freaky gebeurtenissen. De serie gaat way back (de eerste afleveringen werden in 1987 uitgezonden) en is na een pauze van zeven jaar nieuw leven ingeblazen. Veel om naar (uit) te kijken dus!

Vis a Vis: El Oasis, vanaf 31 juli

Wie niet kon slapen zonder een bingesessie Vis a Vis, kan zijn of haar hart ophalen. El Oasis is een spin-off van de superspannende gevangenisserie en belooft veel tofs. Vis a Vis was voor de makers echt klaar, maar omdat ze zó veel berichten kregen van fans besloten ze alsnog een toegift uit te brengen.

Suits seizoen 8 (deel 2), vanaf 18 juli

Wie heeft toch die irritante mid-season breaks bedacht? Ein-de-lijk kunnen we binnenkort weer kijken naar de immer sexy advocaat Harvey Specter en de knappe Meghan Markle. Zou dit het laatste deel ooit zijn? We hopen van niet.

DPlay

Louisa en Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen seizoen 1, vanaf 16 juli

Je kent dit duo van hun eerste serie Louisa & Rosanna: Onze Transgender Liefde. In hun nieuwe serie gaat het niet langer over henzelf, maar wel over iets wat ze allebei graag doen: poetsen! Louisa en Rowan gaan langs bij de smerigste huizen om de boel flink schoon te maken. Rowan heeft een beetje smetvrees... als dat maar goed komt!

Videoland

Gaycation, vanaf 24 juli

Wie denkt dat dit een gezellige serie is, heeft het mis. Actrice Ellen Page en haar beste vriend Ian Daniel onderzoeken de levensomstandigheden van lhbt-gemeenschappen over de hele wereld. Ze tonen verhalen van onderdrukking en trots, van Japan tot Jamaica. Indrukwekkend en ongelooflijk – een must-see!

El Capo seizoen 3, vanaf 7 juli

In de Zuid-Amerikaanse misdaadserie El Capo – niet te verwarren met de serie El Chapo – draait ’t om (de fictionele) Pedro Pablo (Marlon Moreno), de rijkste en meest gezochte drugshandelaar van Colombia. Zijn vrienden en familie weten niets van zijn dubbelleven en daardoor is hij uit handen gebleven van de politie. In het derde seizoen doet El Capo er alles aan om een einde te maken aan zijn zelf opgebouwde imperium.

HBO

Find me in Paris seizoen 2, vanaf 31 juli

De Russische prinses Lena Grisky is een getalenteerde balletdanseres. Als ze een magische ketting krijgt, leeft ze plotseling niet meer in 1905, maar in de 21e eeuw! Terwijl haar vriendje Henri naar haar op zoek gaat, moet Lena uit handen zien te blijven van de zogenaamde Tijdverzamelaars.

Ex on the beach USA, vanaf 20 juli

Als je niet op vakantie gaat, kun je met deze serie in ieder geval het zomergevoel in huis halen. Na Ex on the beach Double Dutch kun je gewoon weer lekker doorpakken met Ex on the beach USA!