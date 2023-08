’Het gros van de mannen vindt een onderdanige vrouw heerlijk en kent niet anders’

‘Ben je dominant of onderdanig?’ vraagt Jelle (32) nadat we via app de ‘gewone’ vragenronde hebben gehad. Ik schrik allang niet meer van deze vraag, het gros van de mannen vindt het idee van een onderdanige vrouw heerlijk en kent niet anders. Het idee van ‘op de knieën en het hoofd vasthouden’, doggy style en een lichtelijk angstige adoratie zien in de ogen van hun bedpartner. Een forse streling van hun ego wanneer ze hun ‘mannelijkheid’ stevig laten zien. Voor velen is het niets anders dan nadoen wat ze in porno hebben gezien, ‘zo hoort het’ en wij vrouwen doen maar mee. Hoe interessant is het, wanneer we met de rollen gaan experimenteren? Ik stel het aan Jelle voor en het blijft ineens heel stil aan de overkant..

Flinke spanning

Wat ik het fijnste vind aan seks met jongere mannen is dat ze, over het algemeen, heel erg open staan voor mijn ervaring, ideeën en voorstellen. In het begin van mijn dating avonturen vond ik het eng om heel duidelijk te zeggen wat ik wilde, dat deed ik al jaren niet echt, maar na avonden met meerdere heerlijke jonge goden heb ik geleerd dat alles beter wordt, wanneer je het wel doet. Wat is er veel te ontdekken.. Wanneer Jelle en ik afspreken bij hem thuis hangt er een flinke spanning. Dit is spelen voor volwassenen, ben ik achter. Zoals kinderen de rollen verdelen bij ‘het spel’ doen wij dat nu ook. Wat zou het helder en duidelijk zijn wanneer we ons, net als kinderen, zonder gêne zouden uitspreken. Dus ‘ik was de inbreker en jij stond in de badkamer en ik pakte je vast’ ‘Nee, zegt de ander, ik wil eerst de inbreker zijn’. ‘Oké’. Zoiets. Laten we toch weer lekker spelen met elkaar en voelen waar onze verlangens én grenzen liggen.

Onderdanig

Met Jelle is de match fantastisch. Hij neemt zijn dominante rol krachtig, het komt van binnenuit en ik voel me verleid, opgewarmd en geadoreerd. Wanneer die factoren er echt zijn (daar is verbaal voorspel voor nodig, elkaar durven vertrouwen) dan kan ik intens genieten van ‘submissive’ zijn. Daarna neem ik de leidende rol over en ben verbaasd over hoe ik ervan geniet. Er komen kanten naar boven die nieuw zijn. Hij geeft zich aan mij over, ik grijp hem bij zijn kaak, bij zijn haar en vertel hem precies hoe ik het wil. Hoe het voelt. Hoe het nóg beter kan en bepaal tempo, intensiteit en de momenten van verstrengeling. Dit alles in constant contact met hem. Rust in het spel, elkaar in de ogen kijken, elkaars adem voelen en bepalen, hoe is dit? Hoe vind jij dit? Seks is verbinding maken, niet gezamenlijk masturberen maar echt contact. Dan kun je heel diepe opwinding bereiken, een geilheid die je misschien in je leven nog niet hebt meegemaakt.

Zowel Jelle als ik liggen uren later glimlachend naar het plafond te staren. Elkaar af en toe kriebelend en hier en daar wat tegen elkaar zeggen. ‘Zullen we nog eens samen spelen?’, vraag ik. ‘Ja leuk, zegt Jelle, volgende keer bij jou’.

