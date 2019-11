Geweldig, mijn moeder is een vlogger!

Dat wil ik ook!

Eva: „Ik vind het eigenlijk heel erg leuk.” Haar moeder Angela (48) is - onder de naam Angela vlogt! - sinds begin dit jaar aan het vloggen. Zonder mobieltje met selfiestand weliswaar, maar wel met een goede camera. „Ze volgde al veel vloggers op YouTube en op gegeven moment zei ze: ’Dat wil en kan ik ook!’ En dat terwijl ze niet heel technisch is aangelegd, dus het was nog een hele speurtocht om uit te vinden hoe ze dat ging doen.”

Nog altijd kent ze niet alle kneepjes van het vak, maar plezier heeft ze er wel in. Eva: „Het is een hobby geworden. Voor een vlog van een kwartier is ze een hele avond aan het monteren. En daar moet de vlogtijd zelf dan nog bij worden opgeteld.”

Vrienden

Vooralsnog bestaat het merendeel van de kijkers uit vrienden van Angela, vrienden van Eva en Eva zelf. „Ik kijk meestal als eerste. En mijn vrienden hebben meldingen aangezet, zodat ze meteen weten wanneer mijn moeder een nieuwe video online heeft staan.” Angela zelf maakt het kleine aantal kijkers ook niet zo uit. „Ze heeft er vooral heel veel lol in en dat is voor mij ook het belangrijkste. Ik vind het dan ook helemaal niet irritant dat mijn moeder vlogger is, ik vind het echt geweldig!”

Ook als ze met haar moeder gaat shoppen en Angela dan even wil stoppen om beelden te schieten voor een nieuwe vlog. „Ze is nu eigenlijk constant bezig met het vloggen, ook in haar hoofd. Sinds ze aan het vloggen is geslagen, doet ze eigenlijk ook veel meer leuke dingen. Dan gaat ze erop uit voor een video, naar de landbouwbeurs ofzo. Superleuk dat ze op die manier dingen onderneemt!”

Depressie

Niet alle vlogs gaan over uitjes. „Bij een vlog over depressie moest ik wel even slikken. Ik schrok dat ze zo’n persoonlijk verhaal met rauwe emoties kon vertellen. Maar het hoort bij haar, en als het haar goed doet, moet ze het vooral doen. Ze wil laten zien dat er geen stigma hoeft te rusten op mental illness. Heel knap vind ik dat.”

Zelf is Eva niet van het vloggen, ook niet als het alleen gaat om figureren. „Dat hoeft niet zo van mij. Mijn zoontje (3) wil ik ook niet in de vlogs hebben. Maar ik heb wel geholpen met het uitzoeken van een goede camera.”

Toch zal Angela - ook met mooie camera - nooit een Enzo Knol worden, vermoedt Eva. „Maar dat wil ze ook niet. Het gaat om het plezier. Ze vindt zichzelf een gewone Nederlandse vrouw en dat wil ze ook zo houden.”

Hysterisch doen

En wat vindt Angela zelf nou van de reactie van haar dochter? „Heerlijk, ik had niet anders verwacht. Precies zoals ik haar heb opgevoed”, knipoogt ze.

Het belangrijkste vindt Angela dat ze plezier heeft in het vloggen. „Zolang ik er maar plezier in heb. Ik ga echt niet hysterisch doen voor mijn vlogs ofzo. Of extreme dingen doen als bungeejumpen. Die landbouwbeurs was eigenlijk al puur toeval.”

Biseksueel

Angela: „Met mijn vlogs wil ik mijn verhaal vertellen. Ik wil bijvoorbeeld het stigma op depressies laten verdwijnen. Want als je een depressie hebt, ben je niet raar of gek; het kan iedereen overkomen. Ik probeer het gesprek op mijn manier te openen en het bespreekbaar te maken.”

Een verhaal heeft Angela sowieso te vertellen: „Ik worstel met een depressie, ben biseksueel en was 17 toen ik mijn eerste kind kreeg. Heb ik een verhaal? Misschien wel. Maar het doel van mijn vlogs is en blijft lol hebben. Als er maar een persoon is die de slappe lach om mij krijgt, is mijn dag al goed.”

