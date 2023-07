De Stiefmoeder: ’Baby mama drama… ik heb je toch gewaarschuwd’

In de vorige aflevering ging ze naar Den Bosch om een ijsje te eten met Leroy, Mila en Jax. Jax werd boos omdat Sanne pistache-ijs at; de favoriete smaak van zijn moeder.

Zondag

Het is lekker weer. Fay en ik zitten op een terras bij mij in de buurt en genieten van de zon. Lilly doet samen met wat andere kinderen tikkertje op het plein waarop we uitkijken. Terwijl ik van mijn wijntje nip, vertel ik over gisteren. ‘En toen begon hij dus te huilen. Ik wist niet hoe ik moest reageren en aan Leroys gezicht zag ik dat hij hier ook niet op berekend was. Nou, en omdat het zo akelig stil bleef, bood ik mijn excuses dus maar aan.’ Ik slaak een diepe zucht. ‘Nadat ik had gezegd dat ik niet wist dat zijn moeder van pistache hield en beloofde de volgende keer een andere smaak te kiezen, draaide hij bij. Gelukkig. Bij het afscheid gaf hij me zelfs een knuffel.’ Ondanks dat het allemaal goed is afgelopen en we het heus gezellig hebben gehad, zit ik ermee in mijn maag. Ik zucht weer en kijk Fay aan. ‘Best lastig allemaal.’ Fay schuift haar zonnebril iets naar beneden en kijkt er geamuseerd overheen. ’Baby mama drama… ik heb je toch gewaarschuwd.’

Ze probeert me gerust te stellen door te zeggen dat Lilly eerst ook niets moest hebben van haar vaders nieuwe vriendin. En dan met een geheimzinnig lachje: ‘Al moet ik toegeven dat ik daar deels de reden van was. Ik vertelde onaardige dingen over haar tegen Lilly en wilde haar nergens bij betrekken.’ Verbaasd en ergens ook een beetje veroordelend kijk ik haar aan. Dit heeft ze me nooit eerder verteld. ‘Ja, ja. Ik weet het. Maar goed, ik was jaloers en wilde niet dat iemand anders over haar zou moederen. Ik ben er niet trots op, vandaar dat ik het je nooit heb verteld. Inmiddels gaat het goed, maar wat ik hiermee dus wil zeggen, is dat het begin altijd lastig is. Het komt goed, echt.’

Als ik even later thuis op de bank plof, belt Leroy. ‘Hey mooierd!’ Bij het horen van zijn stem ontspan ik. Waar maak ik me ook eigenlijk druk om. Logisch dat Jax aan me moet wennen. Gelukkig vindt Mila me wel het einde. En Eline draait uiteindelijk vast bij, net als Fay. Leroy bevestigt mijn gedachten. ‘Mila heeft het de hele dag over je gehad. En toen ik ze afzette bij hun moeder, heeft ze het haar meteen verteld. Ze baalt ervan dat ik haar niet even heb laten weten dat ik de kinderen met jou zou laten kennismaken en is er geen fan van dat je nu officieel mijn vriendin bent, maar wil je wel ontmoeten. Ze wil weten met wie de kinderen omgaan. En dat snap ik. Vrijdag hebben de kinderen hun laatste schooldag voor de zomervakantie. Zullen we daarna met zijn allen pannenkoeken gaan eten?’

