Verdient een pedofiel een 2de kans?

Bewoners schrokken zich deze week een ongeluk toen er een brief op de mat plofte van een anonieme schrijver waarin ze worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de man, schrijft de Telegraaf. ’Laat je kinderen niet in de buurt van die ontuchtpleger’, staat in het schrijven. Ook wordt bewoners geadviseerd hun kind(eren) niet naar de man te sturen voor ’bijles’ en evenmin in te gaan op aanbiedingen aan hun kind(eren) om mee te helpen tijdens privéfeesten. De briefschrijver raadt buurtbewoners nadrukkelijk af om de kinderen alleen te laten bij de man, zijn vrouw en zijn kinderen.

Bewonersbijeenkomst

Bezorgde buurtbewoners meldden zich nadat ze de brief hadden ontvangen bij de gemeente en politie. Daardoor zag de gemeente zich gedwongen dinsdagavond een bewonersbijeenkomst te beleggen, waarbij ook de teamchef en wijkagent uit het politieteam aanwezig waren. Volgens woordvoerder Bart Bijvank is de gemeente pas afgelopen zomer op de hoogte gesteld van de achtergrond van de man en was er toen ’geen aanleiding’ om dat te communiceren met buurtbewoners. „De man heeft inmiddels zijn straf uitgezeten en zijn proeftijd is voorbij. Hij is net als iedere Nederlander vrij te wonen waar hij wil.”

’Hele sympathieke vent’

De ontuchtpleger wordt door verschillende directe buren overigens omschreven als een ’hele sympathieke vent’. „Hij is sociaal en vriendelijk. Op de buurtbarbecue was hij de dj. Echt heel gezellig. En iemand verdient een tweede kans, maar je gaat toch beter opletten.” Dat sommige buren daar anders over denken, blijkt uit het feit dat zijn auto met verf besmeurd is. Ook zou een band zijn lek gestoken.

Benno L.

Het komt vaker voor dat de komst van een veroordeelde pedofiel in een wijk voor onrust zorgt. Bekend voorbeeld is dat van Benno L., wiens intrek in een woning in Leiden in 2014 tot ophef onder omwonenden leidde. L. had zich als zwemleraar vergrepen aan tientallen zwakbegaafde meisjes. Driehonderd mensen demonstreerden voor zijn woning. Burgemeester Henri Lenferink liet toen weten dat het vinden van een verblijfplaats voor zedendelinquenten niet eenvoudig is en dat als alle burgemeesters ’nee’ zouden zeggen de samenleving met een onoplosbaar probleem zit. Benno L. verhuisde uiteindelijk naar Duitsland.

Praat mee

