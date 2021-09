Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Zin in de herfst? ’De eerste grote spin is bij mij al langsgekomen’

Door Naomi van Asperen Kopieer naar clipboard

„Er zijn ook leuke dingen aan de herfst. Zo trek je weer naar binnen met je familie of vrienden. Om een film te kijken, maar ook om Halloween en Sinterklaas te vieren.” Ⓒ Amaury Miller

De laatste dagen is het heerlijk nazomerweer, maar dinsdag begon toch echt de herfst. En natuurlijk is zomer leuk, maar het najaar heeft ook weer mooie dingen in petto. Wij gingen de straat op en vroegen waar de mensen zich op verheugen.