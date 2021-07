Marloes (30): ‘Natuurlijk is het soms pittig om ondernemer én moeder te zijn’

„Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik mijn eigen onderneming gestart, ondanks dat ik destijds al moeder was van een jonge zoon. Ik werk parttime voor mijn bedrijf genaamd ‘Mijn Deelboek’, waar klanten een boek over hun verleden kunnen maken en de bijzondere momenten in hun leven kunnen vastleggen. Mijn man Paul (34) werkt vier dagen in de week in loondienst als visual designer.

Dubbel

Voordat we ouders werden werkten Paul en ik fulltime. Toen Viggo werd geboren, ben ik minder gaan werken, namelijk twee dagen in de week. Na een jaar besloten we dat Paul een dag minder zou gaan werken en ik een dag meer, zodat ook hij tijd met de kinderen kon doorbrengen. We vonden het belangrijk niet alleen maar te werken, maar beiden tijd met ze door te brengen. Ze zijn maar een keer zo klein en die tijd krijg je niet meer terug.

We brengen beiden geld in het laatje, maar nu ik startend ondernemer ben, verdient hij meer dan ik. Sinds dat we kinderen hebben, heb ik ook altijd minder gewerkt dan hij. In dat opzicht is de rolverdeling bij ons vrij traditioneel. Dat vind ik dubbel. Ergens vind ik dat daar, om tegen die rolverdeling in te gaan, best verandering in mag komen, maar aan de andere kant vind ik dat we het ook goed geregeld hebben dat we tijd met de kinderen doorbrengen. Toch denk ik af en toe dat het ook wel omgekeerd zou mogen zijn. Het wordt toch verwacht dat je als vrouw minder gaat werken zodra er kinderen zijn, terwijl dat in mijn opzicht niet altijd hoeft.

Verantwoording

We hebben zowel een gezamenlijke rekening als persoonlijke rekeningen. Van de gezamenlijke rekening worden de vaste lasten betaald. We storten allebei maandelijks een bedrag op deze rekening, naar rato van ons salaris. Omdat Paul meer verdient, draagt hij hier dus meer aan bij. De persoonlijke rekening gebruiken we voor spullen die we voor onszelf willen kopen. Ik vind het fijn dat we het zo geregeld hebben, omdat ik geen verantwoording wil afleggen voor mijn persoonlijke aankopen.

Het huishouden is heel gelijk verdeeld bij ons. Ik doe meestal de was, ik kook vaak en doe de financiële administratie, maar Paul pakt vaak de stofzuiger, ruimt de vaatwasser in en uit en zet het vuilnis buiten. Die rolverdeling gaat heel natuurlijk.

Vrijheid

De zorg van de kinderen komt meer neer op mij, omdat ik een dag minder werk dan Paul. Toch wil ik met het delen van mijn verhaal andere vrouwen juist laten zien dat het mogelijk is het moederschap te combineren met ondernemen. Ik denk dat sommige vrouwen wel willen ondernemen, maar de stap niet durven te nemen, wellicht door de verantwoordelijkheid voor hun kinderen.

Natuurlijk is het soms druk en pittig om ondernemer én moeder te zijn, maar ik denk dat het juist mogelijkheden en voordelen biedt. Als ondernemer kun je zelf je uren indelen en ben je niet locatieafhankelijk. Hierdoor ervaar ik veel vrijheid, waardoor ik juist veel bij de kinderen kan zijn. Ik werk wanneer de baby slaapt en ga in de avonduurtjes door. Ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen beseffen dat het mogelijk is om te blijven werken wanneer je kleine kinderen hebt. Als je ervoor gaat, pluk je uiteindelijk de vruchten ervan.’’

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.