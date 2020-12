’Door die ene, domme kus vier ik Kerstmis misschien wel alleen’

Lieve Sabine, door een domme actie ziet het ernaar uit dat ik kerst in mijn eentje ga vieren. Ik heb namelijk knallende ruzie met mijn echtgenoot en ook mijn twee dochters (22 en 20) willen me momenteel niet zien. Het zit zo: ik heb met de beste vriend van mijn man gezoend en ben daarbij betrapt door mijn ’schoonzoon’. Die heeft dat vervolgens tegen mijn dochter verteld en toen was het huis te klein. Ik slaap al een week bij mijn ouders en ook de beste vriend is door zijn vrouw het huis uitgezet.

En dat allemaal door een stomme, dronken kus na een etentje. Ik vond hem altijd wel aantrekkelijk en hij is ook altijd charmant en complimenteus naar mij. Mijn man geeft me al jaren geen romantische aandacht meer. Hij zegt nooit iets over mijn nieuwe jurk, haar of hakken. Die avond maakte de huisvriend de hele tijd leuke opmerkingen over mijn kleding en complimenteerde me met mijn figuur. Ik voelde me heerlijk! Het etentje was supergezellig en we dronken er heel wat glaasjes wijn bij.

Er waren nog twee stellen aanwezig en op een gegeven moment haalde ik nog wat drank in de garage. De vriend kwam me een handje helpen. Hoe het precies gebeurde weet ik niet meer, maar ineens kusten we elkaar. Het was spannend, maar meer ook niet. Ik liet me gewoon even gaan. Ik ben ook niet verliefd op hem of zo. Maar we werden dus betrapt en de volgende dag barstte de bom. Nu is iedereen boos en gekwetst. En ik? Ik heb ontzettende spijt! Ik wil mijn gezin niet kwijt en niet scheiden, maar als ik heel eerlijk ben, was mijn huwelijk ook niet echt heel leuk meer. Ik weet niet wat ik moet doen.

Sabine: „Misschien is deze time-out dan juist wel even goed? Dat je man boos is, kun je hem eigenlijk niet kwalijk nemen toch? Hij is verraden door jou maar ook door zijn beste vriend. Misschien heeft je man ook even tijd nodig om af te koelen? En zodra hij eraan toe is, zou je met elkaar kunnen praten. Want wat betekent die kus voor jullie huwelijk? Willen jullie er allebei nog voor gaan, of is het vertrouwen voorgoed beschadigd door die ene kus? Want je geeft aan dat je wel wat miste in je relatie. Wil je daaraan werken? En jij kunt je ook afvragen waarom je met een ander ging zoenen? Mis je de intimiteit? Wil je zo graag aandacht die je niet van je man krijgt? Of dacht je helemaal nergens over na? Daarover kunnen jullie ook met elkaar praten.”

„Jullie kinderen zou je kunnen uitleggen dat je spijt hebt. Dat ook moeders soms domme fouten maken die gevolgen hebben. Dat je hun vader niet wilde kwetsen maar heel dom alleen aan jezelf dacht. Als je je dochters serieus neemt, zal je merken dat zij dat andersom ook doen. En natuurlijk zijn ze boos of verdrietig. En dat ze hun vader zo zien, helpt ook niet. Maar blijf het gesprek aangaan. Al moet je 1000 keer ’sorry’ zeggen. Een relatietherapeut bezoeken, is ook geen gek idee. Daar kun je in eerste instantie ook alleen heen. Maar om te beginnen, kun je voor jezelf bepalen of je dit huwelijk wilt redden. Heel veel succes!

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!