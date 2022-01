Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Ilona’s goede voornemen voor 2022: ’Ik ga emigreren naar Curaçao’

Door Sanne Houwers Kopieer naar clipboard

„Ik ben geen type dat de hele dag op een strandbedje gaat liggen. Dingen ondernemen en nieuwe mensen leren kennen past veel beter bij mij.” Ⓒ Rias Immink

Vol goede moed beginnen we aan het nieuwe jaar: wie wil er nu niet gezonder eten, meer bewegen en minder stress? Maar wie lukt het om het ook daadwerkelijk vol te houden? Drie vrouwen gaan een stapje verder en hebben een voornemen waarvan ze in 2022 écht gelukkiger worden. Zo ook Ilona de Wit (39). Ze gaat emigreren naar Curaçao. Haar voornemen is om daar te gaan ontspannen en even niks te hoeven doen.