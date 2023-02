Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine ’Hij hield een mes tegen mijn keel, de deurbel heeft mij gered’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Hij vroeg: wat zal ik doen, je wurgen of hier naar beneden gooien?’ Ⓒ Fotografie: Mariël Kolmschot, visagie: Sayrona Webb

Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw slachtoffer van femicide, ofwel: vrouwenmoord. In de meeste gevallen is de (ex-)partner de dader. Annemarie Braun (52), psycholoog en moeder van een zoon (19), was bijna één van hen.