’Hij smeet mij net zo lang tegen de keukenkastjes tot mijn nekwervel opzwol’

Om aandacht te vragen voor femicide organiseert columniste Yesim Candan op zondag 25 juni op de Dam in Amsterdam een demonstratie. In Nederland worden gemiddeld 43 vrouwen per jaar vermoord. Geïnspireerd door een kunstwerk in Istanbul zullen 43 paar rode hakken worden geplaatst om de vermoorde vrouwen te symboliseren. Om die reden publiceren we dit eerder verschenen interview opnieuw.

„Bij salsales zag ik hem voor het eerst: een aantrekkelijke man met wie ik ook nog eens een leuke klik bleek te hebben. In eerste instantie hield ik de boot af. Ik was 32, hij 48 en hij had twee puberzoons. Dat paste niet in het plaatje dat ik voor ogen had.

Maar naarmate we elkaar vaker zagen, sloeg de vonk toch over. Hij stopte liefdesgedichten in de brievenbus, overlaadde me met mooie cadeautjes en gaf me meer aandacht dan ik ooit had gekregen. Voordat ik het wist, hadden we een relatie.

Eerste klap

We kwamen net terug van een geweldige vakantie toen hij me voor het eerst sloeg. Ik was zo’n vier maanden zwanger en moe van de reis. Als reactie op de vraag of hij m’n koffer naar boven wilde tillen, kreeg ik een klap en een duw. Vervolgens keek hij me vragend aan. Waarom zat ik daar nou te huilen? Toen ik boos reageerde dat dat zijn schuld was, zei hij verbaasd: ‘Hoe kom je daar nou bij? Je bent zelf gevallen!’

Ik begon te twijfelen, maakte ik het erger dan het was? Ik besloot het erbij te laten. De rest van de zwangerschap schold hij me het ene moment uit, om me daarna weer als een prinses te behandelen. Ik dacht dat het door de stress kwam. We hadden net een huis gekocht dat flink moest worden verbouwd, op zijn werk liep het niet lekker en er was een kindje op komst. Als alles tot rust was gekomen, zou het vast beter gaan.

Smekend op de stoep

Twee weken na de bevalling sloot hij zich op de zolder op, waar hij iedereen bestookte met rare verhalen over mij. Ik zou een vreselijke vrouw zijn, een monster. Zelf was ik radeloos. Ik was net moeder geworden en had een man die compleet de weg kwijt was.

Op een dag was hij verdwenen. Vijf maanden lang was hij van de radar. Zijn telefoon nam hij niet op en ik kon niet meer bij de gezamenlijke rekening. Dat zorgde voor heel veel stress, want ik was met mijn baan gestopt om er het eerste jaar voor onze zoon te zijn. En ik maakte me zorgen… Liefde is niet een knopje dat je zomaar uitzet en het was overduidelijk dat het niet goed met hem ging.

Op een dag stond hij weer voor de deur. Hij had spijt en vroeg of hij alsjeblieft mocht terugkomen. Omdat hij onder behandeling was bij een psycholoog en medicijnen slikte, besloot ik hem nog een kans te geven.

De eerste paar maanden was hij weer die lieve, leuke man voor wie ik was gevallen. Maar daarna volgde de eerste echte mishandeling. Nadat hij me bont en blauw had geslagen, verdween hij. Om een tijd later weer smekend op de stoep te verschijnen. Dit herhaalde zich een paar keer. Ik heb hem wel vier of vijf keer een nieuwe kans gegeven. Maar uiteraard veranderde er niets.

Gewoonte

Dagelijks werd ik geslagen. Voornamelijk op mijn achterhoofd. ‘Dan kan je het aan niemand laten zien,’ was zijn verklaring daarvoor. Andere keren deed hij alsof ik het allemaal had verzonnen en gek was. Ik raakte daar zo van in de war dat ik mezelf volledig kwijtraakte.

Ik had geen idee meer wie ik was geweest voordat ik hem leerde kennen. En omdat mijn wereld steeds kleiner werd, hield ik bijna niemand over die me daaraan kon herinneren. Mijn omgeving was er wel een beetje klaar mee. Ik ging toch zelf steeds naar hem terug?!

Stockholmsyndroom

Later begreep ik dat ik dat niet uit liefde deed, maar uit traumabinding. Of het stockholmsyndroom, zoals we het tegenwoordig vaak noemen. Het slachtoffer krijgt dan sympathie voor de dader en wil hem of haar tegemoetkomen. De adrenaline van de momenten waarop het slecht gaat, in combinatie met de endorfine van de momenten waarop het juist heel goed gaat, werken verslavend.

Daardoor is het heel moeilijk om weg te komen uit zo’n situatie. En dat durfde ik ook helemaal niet. Hij hield de kilometerstand van de auto bij, ik mocht alleen samen met hem de deur uit en mijn mail en telefoon werden elke avond binnenstebuiten gekeerd. Als ik iets van plan was geweest, was hij erachter gekomen. En dan zou hij mijn ouders en mij ‘afmaken’, zei hij.

Gevlucht

Meermaals heb ik de dood in de ogen gekeken. Hij heeft me zo hard geschopt dat ik er een gekneusd hart aan overhield, en mijn hoofd heeft hij een keer net zo lang tegen de keukenkastjes gesmeten tot mijn nekwervel opzwol.

Ik had m’n telefoon in mijn achterzak en drukte paniekerig op allerlei knopjes in de hoop iemand te bellen. Dat lukte: ik kreeg mijn vader te pakken. Hij is de reden dat ik hier nu nog zit. Razendsnel is hij naar me toegekomen, heeft me daar weg weten te krijgen en me naar de Spoedeisende Hulp gebracht. De politie nam mijn ex mee, maar liet hem ook weer gaan.

De druppel

Het geweld hield niet op. We stonden op het balkon toen hij zei: ‘Wat zal ik doen, je wurgen of hier naar beneden gooien?’ Maar de druppel was toen hij een mes op mijn keel zette. Die dag heb ik tig engeltjes op mijn schouder gehad. Ik had al een flinke snee in mijn keel toen plots op het moment suprême de deurbel ging.

Hij liet me kort los, waarop ik de kleine uit zijn kinderstoel griste en als een gek naar de badkamer ben gevlucht. Daar barricadeerde ik de deur met een kastje en belde ik 112 en mijn moeder. De politie haalde hem uit huis en vanaf dat moment ben ik bij hem weggebleven.

Ik weet niet of dat me was gelukt zonder de geweldige psycholoog die me steeds tot de orde riep als ik eraan dacht om terug te gaan.

Zelfdoding

Een half jaar lang stalkte en bedreigde hij me op alle mogelijke manieren en ’s nachts sliep hij in mijn tuin. De politie kon er niets tegen doen. Zodra die eraan kwam, stapte hij over het hekje en stond hij op openbaar terrein. Na dat half jaar stapte hij uit het leven. Als je het mij vraagt omdat hij doorhad dat ik echt niet meer terug zou komen. Hij was zijn macht kwijt.

Nu denk ik: mens, je had een fles champagne moeten opentrekken! Maar destijds was ik kapot van het nieuws. Gek hè? Na alles wat hij mij had aangedaan, had ik ergens nog steeds de hoop dat hij ‘beter’ zou worden. Maar dat is dus die traumabinding.

Therapie

Inmiddels zijn we zestien jaar verder en is de periode waarin dit allemaal speelde een naar hoofdstuk uit het boek dat mijn leven is. Nadat ik werd gediagnosticeerd met PTSS heb ik veel therapie gevolgd en uiteindelijk ben ik er bovenop gekomen.

Ik denk zelfs dat het me sterker heeft gemaakt. Dat ik die omstandigheden heb overleefd, betekent voor mij dat ik alles aankan. Ik treed ook bewust in de openbaarheid met wat mij is overkomen. Mensen hebben vaak de neiging om te denken dat er iets mis moet zijn met een vrouw om in zo’n situatie terecht te komen. Dat is niet zo. Ik heb een fijne jeugd gehad, een goede studie gevolgd, werk als psycholoog en ben volkomen gezond. En toch overkwam het mij.

Van tevoren dacht ik ook: als een man mij ooit slaat, ben ik weg. Maar als je nooit hebt meegemaakt hoe het is om onder doodsbedreiging te leven, heb je geen idee hoe je reageert. Wat ik daarmee wil zeggen is dat we niet te snel moeten oordelen. Het is zo veel complexer dan ‘gewoon bij hem weggaan’.

Waarschuwing

Er moet vaker over femicide worden gesproken en er moet iets gebeuren. Hoe ik het zie, is de oplossing tweeledig. Ten eerste moet er meer kennis komen over femicide en de dynamiek van gewelddadige relaties. Zowel bij ‘gewone’ mensen als bij hulpverleners en politie.

Met al die kennis moet iets gedaan kunnen worden en daarom moet de politie meer macht krijgen. Nu mag er pas worden ingegrepen als het eigenlijk al te laat is. Terwijl ik denk dat we de cijfers flink omlaag kunnen krijgen als het vrouwen makkelijker wordt gemaakt om uit zo’n situatie te stappen.

De zelfdoding van mijn ex is mijn ‘geluk’ geweest. Ik weet niet of ik er anders zo goed vanaf was gekomen. Ik heb een leuke man ontmoet die flink wat geduld met me heeft moeten hebben. En mijn zoon heeft af en toe absoluut flink last van wat er allemaal is gebeurd, maar over het algemeen doet hij het hartstikke goed. Als ik door mijn verhaal te vertellen ook maar één vrouw red, heb ik mijn doel bereikt.”

Femicide

Jaarlijks worden er in Nederland 40 à 45 vrouwen vermoord. Waar de meeste mannen omkomen in het criminele circuit of bij vechtpartijen, wordt 56% van de vrouwen gedood door een partner of ex-partner. Bij mannen is dat 4%.

Vaak is er al langere tijd sprake van structurele mishandeling in de privésfeer, intimidatie, controlerend gedrag, seksueel of psychisch geweld. (Bron: College voor de rechten van de mens)

Heb je zelf te maken met - of vermoed je - huiselijk geweld? Op www.veiligthuis.nl en via 0800-2000 kun je anoniem melding maken of advies vragen.

Wil je niets van VROUW missen?

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.