Claudia (50) is geluks-expert: „Jezelf voorop stellen is niet egoïstisch”

Hoe wordt iemand geluks-expert? Uit eigen ervaring?

“Zeker. Ik had een goed leven met twee leuke kinderen, dito man en een eigen bedrijf, maar cijferde mezelf weg: met mij ging het goed als het met de rest goed ging. Dat vond ik niet het juiste voorbeeld voor mijn kinderen en besloot te veranderen.”

Bekijk ook: Zó word je gelukkig Geluk is een half uurtje voor jezelf

Hoe pakte je dat aan?

“Ik ben allerlei opleidingen gaan volgen ter zelfontwikkeling en verkocht mijn bedrijf, want daar ging ik niet elke dag enthousiast heen. Er was geen plan B, maar ik besloot alleen nog maar dingen te doen waar ik écht blij van werd. Dat was anderen helpen met wat ik had geleerd. Nu coach ik en geef trainingen.”

Wat is jouw gouden tip om gelukkig te zijn?

“Zet jezelf op nummer 1 en ga op onderzoek uit: wie ben je, waar sta je voor, wat zijn je doelen? Pas als je jezelf goed kent, ontdek je wat je écht wil. Jezelf voorop stellen is niet egoïstisch: hoe beter het met jou gaat, hoe meer je kunt doen voor anderen.”

Wat is het grootste misverstand over geluk?

“Dat je er zelf geen aandeel in hebt maar het je overkomt. Van je geluk wordt 10% bepaald door omstandigheden als waar je bent geboren en je studie, 50% is DNA. De overige 40% heb je écht zelf in de hand!”