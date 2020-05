Zo vier je vandaag tóch 75 jaar vrijheid!

1. Zoom-feestje met vrienden en familie

Het is momenteel niet toegestaan om thuis vrienden uit te nodigen. Het is echter wel mogelijk om - bijvoorbeeld - via Zoom met familie en/of vrienden een feestje te bouwen. Zet allemaal dezelfde afspeellijst op en trek feestelijke kleding aan. Zo is het net alsof iedereen bij elkaar één groot feest viert!

2. Vlag van halfstok naar in top

Op 4 mei hang je vanwege dodenherdenking de vlag halfstok. De dag erna mag de vlag in top om de vrijheid te vieren. Dit kan allemaal gelukkig nog in tijden van corona, dus doe dat vooral. Het vlagprotocol voor 4 en 5 mei kun je hier vinden.

3. Online vrijheidsvuur bekijken

Elk jaar wordt het vrijheidsvuur verspreid en ontstoken op de Bevrijdingsfestivals. Nu de Bevrijdingsfestivals niet doorgaan, wordt het vuur aansluitend aan de Nationale Dodenherdenking vanuit Wageningen naar de provincies gebracht. Volg ’s avonds op 4 mei hier live hoe - ook door jou! - het vuur wordt aangestoken en verspreid.

4. Online naar de ambasssadeurs van de Bevrijdingsfestivals kijken

Online en via social media laten ambassadeurs Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam op 5 mei van zich horen. Het Nationaal Comité laat weten dat ze hopen dat heel Nederland via social media laat merken hoe zij stilstaan bij 75 jaar vrijheid.

5. Rood-wit-blauwe cocktails en borrelplank

Maak een cocktail in de kleuren van onze vlag. Giet Blue Curaçao, bananenlikeur en Campari in die volgorde in een glas en klaar! Maak daarbij een borrelplank klaar waarbij je in alle hapjes een rood-wit-blauw vlaggetje stopt en je hebt meteen alles wat je nodig hebt voor een feestelijke borrel.

6. Stoepkrijttekening

Kinderen mogen, mits ze 1,5 meter afstand houden van elkaar, stoepkrijttekeningen maken. Een aantal gemeentes, waaronder ’s Gravendeel, vraagt kinderen om foto’s te sturen van hun stoepkrijttekening met als thema ‘Bevrijdingsdag’. De tekeningen zijn een goed excuus om een frisse neus te halen en houden de kinderen lekker bezig.

7. 5voor5-moment

Jaarlijks is er het 5voor5-moment, waarbij we om 5 minuten voor 5 met - hopelijk - bijna 1 miljoen Bevrijdingfestivalbezoekers in het hele land 5 minuten stilstaan bij onze vrijheid. Op Bevrijdingsfestival Overijssel wordt de vrijheid vervolgen gevierd met zingen. Dit jaar gaat dat vanuit huis. Doe je mee? Houd dan om 5 voor 5 de Facebook en Instagram van Bevrijdingsfestival Overijssel in de gaten en zing mee! Mocht je wat willen delen, gebruik dan de #bevrijdingsdag.

8. Online bevrijdingsfeestje

Dit jaar geen liveoptredens bijwonen in een zonovergoten park omringd door familie en/of vrienden. Maar niet getreurd want aan Bevrijdingsfestivals op Facebook geen gebrek. Zo kun je gewoon vanaf je balkon of vanuit je tuin meedansen en meezingen bij het NLMuziek Bevrijdingsfeest 2020.

9. Bevrijdingsspecial kijken

Ter vervanging van het jaarlijkse Concert aan de Amsterdamse Amstel maakt de NOS een uitzending vanuit de foyer van Carré om 75 jaar vrijheid in Nederland te vieren. Artiesten zoals Simone Kleinsma, Roel van Velzen en het Metropole Orkest treden op tijdens de speciale uitzending. Ook worden hoogtepunten van voorgaande 5 mei-concerten getoond. De NOS zendt de bevrijdingsspecial op 5 mei om 20.35 uur uit op NPO 1.