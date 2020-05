’Dat nieuwe normaal is onnodig’

Na die eerste persconferentie waarin ons werd gevraagd om vooral je handen te wassen en om geen handen meer te schudden, haalde ook ik opgelucht adem. Appeltje-eitje. Als dat ons zou gaan redden? Ook ik deed braaf mee aan wat aan ons gevraagd werd: social distancing. Ik bleef thuis. Waste mijn handen. Ging slechts de deur uit om boodschappen te doen. Hield me zo goed en zo kwaad als mogelijk aan die 1,5 meter...

Maar nu we zoveel weken verder zijn en er inmiddels vanuit een andere hoek een ander geluid is gekomen, twijfel ik. Dat Better safe than sorry vanuit het OMT leidde er gelukkig toe dat die curve naar beneden ging. Nu wordt het hoog tijd dat er gehandeld wordt vanuit hetgene dat we, dankzij Maurice de Hond, zeker weten in plaats van nog langer te gokken. En als dat betekent dat we weer teruggaan naar hoe het was maar met een mondkapje? So be it.

Aaerosolen

Er worden nog altijd zoveel tegenstrijdigheden op ons afgevuurd. Wel een mondkapje? Geen mondkapje? Het RIVM, OMT en de WHO zeggen dat zo’n mondkapje schijnveiligheid biedt omdat we dan die 1,5 meter niet in acht nemen. Een ’tegenbeweging’ onder leiding van Maurice de Hond, stelt juist dat mondkapjes ons wel zullen beschermen en komt met harde feiten en cijfers over landen waarin mondkapjes wel verplicht zijn.

Hoe zit het bijvoorbeeld met aerosolen? Die extreem kleine in de lucht zwevende deeltjes? In hoeverre lift dat virus daarop mee? Volgens Maurice de Hond - die zijn bevindingen baseert op facts and figures - speelt een aantal factoren een belangrijke rol. Het virus is niet goed bestand tegen hogere temperaturen. Niet tegen een hogere luchtvochtigheid. En van zonlicht houdt dat virus evenmin. Binnenshuis bij een lage vochtigheid gedijt het virus zich juist prima. Dat is geen mening of een boude bewering, dat zijn aantoonbare feiten.

Terras

Aerosolen spelen wel degelijk een belangrijke rol bij het verspreiden van het virus. We kunnen dus gewoon weer vrijuit bewegen buiten míts we een mondkapje dragen. Met dit mooie weer kunnen we prima naar het terras míts we maar een mondkapje dragen. Als dat het nieuwe normaal gaat zijn - totdat er een medicijn of vaccin is uitgevonden - kan ik daar prima mee leven. Het WHO, RIVM en het OMT dat o.a. onderzoeken hoe het virus bestreden moet worden, zegt dat vermoedelijk aerosolen amper een rol spelen bij de besmetting.

Dus al die landen die, in tegenstelling tot Nederland, wel mondkapjes ter beschikking konden stellen aan de bevolking en nu procentueel gezien veel minder doden hebben dan Nederland deden iets fout? Schiet mij maar lek. Dat nieuwe normaal zoals ons dat nu wordt voorgespiegeld? Dat moeten we met zijn allen niet willen en is onnodig.

Over de auteur

Miriam (51) is moeder van twee volwassen kinderen (30 en 23) en woont met JP in Brabant. Ze heeft een obsessie voor bruiden, bruidsjurken en trouwprogramma’s, is dol op baby,- en kattenfilmpjes èn houdt van mensen met zelfspot.