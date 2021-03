Els (53): ’Dáárom stem ik op... Forum voor Democratie’

„De belangrijkste reden dat ik op Forum voor Democratie (FvD) stem, is omdat zij tegen vrijheidsbeperkende maatregelen zijn en de coronamaatregelen willen beëindigen. Ik vind het heel belangrijk dat er geen vaccinatieplicht komt en geen testmaatschappij. Deze vrijheid is voor mij gevoelsmatig van groot belang, omdat ik wil gaan en staan waar ik wil, zonder dat daar maatregelen aan zijn verbonden.”

Speerpunten

„Wat ik ook een belangrijk programmapunt vind, is de aanpak van de immigratie. We kunnen naar mijn mening niet doorgaan met alsmaar immigranten toelaten. Ik vind het ook vreselijk dat veel immigranten in slechte omstandigheden leven, maar Nederland kan niet al die mensen maar blijven opvangen.

Daarnaast vind ik het punt veiligheid belangrijk. Ik ben het eens met de FvD dat er meer politieagenten op straat moet komen. Ook moeten de straffen hoger zijn, bijvoorbeeld voor het verwaarlozen en mishandelen van dieren.”

Kritisch geluid

„Deze partij spreekt uit wat naar mijn mening veel mensen niet durven uit te spreken. Ze laten een gedurfd en kritisch geluid horen. Als mensen alleen de hoofdstandpunten horen, lijkt het wat hard. Maar zodra je je erin verdiept, net zoals ik heb gedaan, vind ik dat niet waar.

Voorheen vond ik de politiek namelijk helemaal niet belangrijk. Volgens mij heb ik in 2017 op de PvdD gestemd, maar dat weet ik niet zeker meer. Ik ben een dierenvriend, daarom viel de keus toen op PvdD. Na wat verdieping in de standpunten van FvD kwam ik erachter dat deze partij bij mij past. Nu vind ik het stemmen heel waardevol.

Ik ga op Wybren van Haga stemmen, omdat hij zich duidelijk kan verwoorden, hij is to the point en ik vind hem volhardend en toch geduldig. Ik blijf positief en hoop op een verandering in Nederland!”

Wil jij ook vertellen op wie jij stemt en waarom, mail dan naar [email protected]ouw.nl