’Bizar: je gelooft een gynaecoloog niet, maar Gerda van Facebook wel’

Verstand

„Dit is de wereld waarin we leven, althans: voor een deel van ons. De meeste mensen gebruiken gelukkig nog gewoon hun verstand, vertrouwen op de wetenschap en stellen hun vragen aan de mensen die er jarenlange gerichte studies op hebben zitten óf die een imposant CV aan ervaring hebben opgebouwd. Maar er is ook een deel dat liever vertrouwt op wat Gerda van Facebook allemaal te blaten heeft.

Socialmedia-diarree

Of nog beter, want die blijft haar nergens geverifieerde ’kennis’ delen met inmiddels zeven miljoen volgers: Doutzen Kroes. Gisteren postte ze een story waarbij ze zelf al de kanttekening plaatste dat ze niet weet of het fake is, maar… (blablabla). Ik weet niet eens waar ik moet beginnen met te duiden hoe ongelooflijk bizar ik zulke socialmedia-diarree vind. En het erge is: mensen geloven het of willen het geloven. Doutzens macht reikt verder dan de macht van echte experts als Leonie.

Onzin

Leonie staat dagelijks in contact met zwangeren, ziet wat Covid-19 aanricht, gebruikt haar kennis en expertise om twijfel weg te nemen en mensen een juiste keuze aangaande hun eigen gezondheid en die van hun ongeboren kind te laten maken, maar haar advies wordt door aardig wat mensen in de wind geslagen of als onzin afgedaan.

Spuit des doods

Ik ben acht maanden zwanger en liet me met 18 weken zwangerschap vaccineren. Dat begreep niet iedereen, integendeel. Ik had toch drie miskramen gehad? Waarom dat risico nog een keer lopen dan? Ik hoorde het veelal via via, want het mij rechtstreeks meedelen was waarschijnlijk net te confronterend.

Het praat wat dat betreft net iets makkelijker achter iemands rug om, behalve als je je verschuilt achter een anoniem account op social media natuurlijk. Daar ’durfden’ mensen mij wel te zeggen dat ze hoopten dat mijn keuze goed uit zou pakken, maar vreesden dat ik het lot van mijn ongeboren baby met de spuit-des-doods al had bezegeld.

De hel

De cijfers van NethOSS bevestigen dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Sinds 1 mei 2021 tot 17 november kregen 9570 vrouwen Covid-19. Van deze vrouwen zijn er zeker 375 in een ziekenhuis opgenomen met coronaklachten; 42 van hen werden geïntubeerd, 22 op de buik beademd. Nou is een rondje drukbezocht babywarenhuis niet mijn allergrootste hobby, maar met corona in een ziekenhuisbed liggen, lijkt me echt de hel.

Twijfel

In het Verenigd Koninkrijk is 20% van de patiënten aan de beademing zwanger. Twintig procent! En vrijwel alle zwangere vrouwen die met Covid worden opgenomen in Nederland zijn ongevaccineerd. Laat je gek maken door deze feiten en door deze cijfers, niet door mensen met nul kennis van zaken en een heel grote mond.

Het vaccin kán niet door de placenta; alleen de antistoffen die je aanmaakt bereiken je kindje. Twijfel je? Praat dan met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Maar alsjeblieft niet met je vriendinnen, je collega’s of buren.

Kattenbak

Als zwangere ben je kwetsbaar, je staat stijf van de hormonen en je wil niets liever dan het aller, allerbeste voor je kindje. Dus drink je geen slok alcohol, loop je met een grote boog om rauwe tonijn heen en laat je je vriend de kattenbak schoonmaken.

Maar laat je daarnaast ook vaccineren. Bescherm jezelf. Bescherm je kindje. Je gaat het jezelf nooit vergeven als je ongevaccineerd op een IC terechtkomt. Dit besluit neem je niet alleen voor jezelf, maar vooral voor hetgeen je het allermeest koestert.”