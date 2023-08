Resi (26) heeft alopecia: ’Mijn haar afscheren voelde als een opluchting’

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Dat ik altijd klaarsta voor anderen en iemand anders altijd op nummer één zet. Ik word vaak gecomplimenteerd om mijn zorgzaamheid en werk als ergotherapeut in de zorg. Wat ik het mooist vind aan mijn uiterlijk… Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Als ik iets moet benoemen, dan zijn dat mijn ogen. Dat hoor ik vaak.”

Waarmee ben je minder blij?

„Sinds mijn tiende heb ik alopecia. Dat is een auto-immuunziekte die ervoor zorgt dat het lichaam goede cellen aanvalt en waardoor vervolgens het haar uitvalt. Alopecia betekent in het Latijn ‘kaalheid’. Toen ik tien jaar was deed ik aan topsport. Ik basketbalde op hoog niveau en trainde dagelijks. Bij de trainingen had ik altijd mijn haar in een staart en mijn moeder merkte toen een keer een kaal plekje op. Vervolgens zijn we door de huisarts naar de dermatoloog doorgestuurd en kreeg ik al vrij snel de diagnose alopecia. Sindsdien had ik altijd wel wat kale plekjes op mijn hoofd, maar die kon ik nog goed bedekken door mijn haar op de juiste manier in een knotje of staart te dragen. Maar in mijn puberteit merkte ik dat het tijdens stressperiodes steeds erger werd. Vervolgens werd ik onzeker - want ik was natuurlijk een puber - en daardoor kreeg ik dan nóg meer stress. Het duurde ook steeds langer voordat het haar op een kaal plekje weer aangroeide. Op een gegeven moment was ik continu met mijn haar bezig en steeds bang dat mensen iets zouden opmerken. Mijn haar viel vooral tijdens het douchen en het borstelen uit. Of ik werd ’s ochtends wakker met een bos haren op mijn kussen.

Helaas werd de haaruitval de afgelopen jaren alleen maar erger. Vorig jaar was er een bepalend moment dat ik onder de douche stond en dacht: ‘Er moet nu wat veranderen’. Ik ben toen met mijn vriend naar een haarinstituut gegaan en heb uiteindelijk een haarwerk besteld van lang en dik, écht haar. Begin juli kon ik het ophalen en heb ik mijn overgebleven haren afgeschoren. Daar zag ik heel erg tegenop, maar uiteindelijk voelde het als een enorme opluchting. Een bevrijding. Hiervoor was ik alleen maar bezig met de vraag of mijn haar goed zat. Ik moet nog wel een beetje wennen aan mijn kale koppie, maar ik ben in ieder geval wel een stuk zelfverzekerder geworden. Ook krijg ik veel positieve reacties van onbekenden. Die sturen me ineens een online berichtje om te zeggen dat het me fantastisch staat. Dat is heel fijn en waardeer ik enorm.”

Heb je een beautygeheim?

„Nu mijn haar eraf is, vind ik het belangrijk om mijn make-up mooi te doen. Hiervoor ging ik wel eens zonder make-up de deur uit, maar dat is anders nu ik geen haar meer heb. Zo ben ik aan het experimenteren met oogschaduw en doe ik pogingen met contouren. Mijn haarwerk draag ik af en toe naar een feestje en dan ga ik de dag ervoor met tutorials op YouTube aan de slag om er bijvoorbeeld krullen in te maken. Tot nu toe heb ik het haarwerk nog niet vaak opgehad. Je moet het namelijk zien als een zware muts met haren en op warme zomerdagen is het vaak te warm. Maar ik vind het leuk om er nieuwe dingen mee uit te proberen.”

’Ik heb uiteindelijk een haarwerk besteld van lang en dik, echt haar. Begin juli kon ik het ophalen en heb ik mijn overgebleven haren afgeschoren.’ Ⓒ Eigen beeld

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik krijg vaak complimenten over hoe ik met mijn auto-immuunziekte omga en dat ik er zo open over ben. Mensen vinden het krachtig dat ik dit deel. Via social media krijg ik ook berichtjes van andere mensen die alopecia hebben en vragen hoe ik het heb aangepakt. Ik vind het leuk om dit soort berichten te krijgen. Ik wil mensen graag helpen met mijn eigen verhaal.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben momenteel bezig om een online platform te starten, waar ik vertel over mijn reis met alopecia en waar ik ook verhalen van andere lotgenoten wil delen. Ik hoop dat deze website binnen een paar weken af is! Daarnaast is het mijn doel om het schoonheidsideaal in de media te veranderen. Het moet namelijk een breder beeld worden. Je ziet nu gelukkig al steeds meer curvy modellen, maar nog weinig vrouwen zonder haar. Naar mijn idee komt schoonheid van binnenuit en maakt het niet uit hoe iemand eruitziet. Met of zonder haar, het is allebei mooi.”

Heb je een levensles?

„Schoonheid verandert niet, ook al heb je ineens geen haar. Je bent altijd dezelfde persoon. We moeten af van het perfecte plaatje. Je bent niet alleen maar mooi als je bijvoorbeeld lang haar hebt of slank bent. Iedereen mag er zijn en iedereen is prachtig.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar e.van.riet@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.