B&B Vol liefde: Wie had dat gedacht toen Hans verlekkerd naar Daisy stond te kijken?

We hadden goede hoop voor vrouw vier bij Hans in Italië. Maar ook de pas 39-jarige Natasja blijkt niet opgewassen tegen de aanwezigheid van ex-vrouw Libera, die ook nog steeds in de B&B woont. Aanvankelijk leek Natasja nog van het ’hoe meer zielen hoe meer vreugd’-principe te zijn, maar dat motto bleek in de dagelijkse realiteit van korte duur.

Ze merkt dat Hans bepaalde hoofdstukken nog niet afgesloten heeft en trekt, verstandig genoeg, al heel gauw haar conclusies. Dat gaat gepaard met flink wat tranen van teleurstelling aan haar kant. Maar troost je: voor de complimentjes hoef je ook niet bij Hans in de buurt te blijven, zien we in de auto naar hun afscheidslunch. Hans: „Heb je ooit aan steil haar gedacht?” Natasja: „Krullen zijn toch prachtig?” Hans: „Ik vind steil haar mooi. Atijd gehad zo?”

Feestbeest

Slachtoffer vijf van deze hopeloze ex-vrouw-soap staat al snel op de stoep: Denise. Hunkerende Hans sommeert Libera inmiddels om een beetje op de achtergrond te blijven, om niet meteen weer zijn eigen glazen in te gooien. Denise deelt ondertussen haar eerste indruk over Hans: „Een man waar ik wel wat werk aan zal hebben.” Scherp gezien, Denise.

Ook bij Hans in Frankrijk wordt er afscheid genomen. ’Feestbeest’ Daisy verlaat het erf. Daisy is de beroerdste niet en spreekt haar zegen uit over Petra: „Zij gaat het worden”, zegt ze terwijl ze haar omhelst. Wij kunnen niet wachten als leden van de Petrafanclub. Maar wie had dit gedacht toen Hans vorige week nog verlekkerd naar Daisy in haar paardrijlaarzen stond te kijken en Petra geen blik waardig meer gunde? Opmerkelijk. Nieuwe huisgenoot Anne-Marie moet ondertussen nog even wennen aan het regime, waar geen ontbijt wordt geserveerd en de lunch iets exotisch is. Gelukkig vloeit de wijn er wel rijkelijk.

Jaloeziespektakel

Bij Ted zijn we inmiddels getuige van een amusant jaloeziespektakel. Wij waren fan van Tjerk, de charmante man die perfect leek aan te sluiten op het leven van Ted. Maar door de komst van Ben zijn we toch een beetje afgeknapt op Tjerk: hij blijkt namelijk een vreselijke snob. Vanaf het moment dat de volkse Ben bij Ted het pad oploopt is zijn gezicht vervuld van afgrijzen. En dat steekt hij niet bepaald onder stoelen of banken. En dat terwijl Ben een ontzettende lieverd is. Ted ziet dat ook en aan het lijf van deze kordate vrouw geen jaloeziepolonaise: „Je moet niet zo gemeen zijn, anders ga je naar huis hoor”, krijgt Tjerk te horen na zijn gesnob en gesneer over ’Ons Soort Mensen’.

Maar nergens vloeien de tranen zo rijkelijk als in de B&B van Martijn in Portugal. Hoe deze jongen het voor elkaar krijgt is werkelijk een raadsel, maar de knappe, leuke vrouwen vechten om hem. Hij heeft inmiddels gevoelens ontwikkelend voor Marian met haar ’ondeugende blik’, vertelt hij haar. Er moet iemand vertrekken en daarom krijgt Simone, de lieveling van zijn ouders, subtiel de bons van hem. Maar dat gaat de gevoelige Martijn zelf ook niet in de koude kleren zitten. Tranen bij het ontbijt, tranen bij de auto als ze vertrekt, tranen bij zijn moeder, tranen bij het laatste briefje van Simone. Je begint je af te vragen of hij hier wel de juiste keuze heeft gemaakt. Maar wanneer een dag later Fenna op stoep staat is hij weer de oude. Marian en haar ondeugende blik en de tranen om Simone lijken ver weg: zij was vanaf het eerste filmpje zijn favoriet namelijk, vertelt hij haar glunderend.

Liefdesactie

Ook Natasja in Frankrijk moet haar tranen deppen, ook al laat ze die niet zien. Net voordat ze tegen de kijker mijmert over hoe ze haar gevoel voor Jos met hem moet delen, komt hij de mededeling brengen dat hij vertrekt. Ouch. Het moet een grote teleurstelling zijn voor haar. Ze blijft achter met Menno, die haar helemaal ziet zitten en denkt de weg naar haar hart te vinden door zoveel mogelijk lakens te verschonen, met was te slepen en de auto van haar vader te wassen. Lief, maar aantrekking lijkt het niet op Natasja te hebben. Natasja wil ’jagen’, benadrukt ze. Zeker wanneer ze zijn ’kroonjuwelen’ ontdekt, in de vorm van twee tepelpiercings, lijkt Natasja verder af te haken. Nieuwkomer Jan lijkt ondertussen meer haar aandacht te trekken. Wij hopen op wat liefdesactie tussen die twee aankomende week!

