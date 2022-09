Honden schaden de natuur: zou jij afscheid nemen van je trouwe viervoeter?

Uit eerder onderzoek van The Guardian bleek al dat honden schade kunnen aanrichten in de natuur. In uitwerpselen van honden zit namelijk stikstof en fosfor. Ze laten jaarlijks 11 kilogram stikstof en 5 kilogram fosfaat per hectare vrij. Dit is hetzelfde aantal als de landbouwsector, industrie en verkeer.

De drollen trekken snel de bodem in, waar ze zich ophopen. Het gevolg hiervan is dat er veel planten sterven en de biodiversiteit afneemt. Ook komt er hierdoor een overvloed aan brandnetels, bramen en kruipertjes, waardoor andere planten minder ruimte krijgen om te groeien.

Opruimen

Om de schade te verminderen kun je de hondenpoep opruimen. Dit zorgt volgens ecoloog Wieger Wamelink - zo zei hij in Eenvandaag en EditieNL - voor vijftig procent minder stikstofuitstoot. Ook zou hierdoor fosfor grotendeels niet meer in de natuur terechtkomen.

Daarnaast is het volgens de ecoloog goed om de hond aan de lijn te houden, zodat niet het hele natuurgebied wordt aangetast. Stadsecoloog Van den Hoorn geeft in het AD nog een andere tip, namelijk: goed nadenken voordat je een hond aanschaft.

Wisselende reacties

Judy vindt dat we eerst naar onszelf moeten kijken, wat betreft milieuvervuiling.

Om de natuur zijn gang te laten gaan, zullen we honden moeten weren, vindt Doeke.

Henriëtte vindt dat honden geen leven meer hebben als ze niet meer vrij in de natuur mogen rondlopen.

