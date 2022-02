’62% vrouwen heeft wel eens een dickpic ontvangen’

We zijn online meer en meer met elkaar verbonden, waardoor het steeds laagdrempeliger wordt om met elkaar in contact te komen. In principe kan iedereen in je inbox verschijnen, inclusief ongevraagde vunzige opmerkingen en dickpics. Nu in het nieuws een aantal schandalen aan het licht zijn gekomen, wordt pijnlijk duidelijk hoeveel vrouwen hiermee te maken krijgen. Ook het gros van de VROUW-lezers geeft aan weleens een ongevraagde dickpic te hebben ontvangen.

Ontvangen

’Krijg jij weleens een dickpic?’, vroegen we op VROUW.nl. Van de 566 mensen die binnen een paar uur de enquête invulden, is ruim 90 procent vrouw. De overige 10 procent van de respondenten bestaat uit mannen. 62 procent van de vrouwen geeft aan weleens een dickpic te hebben ontvangen. 40 procent van de vrouwelijke respondenten kreeg een expliciete foto van een bekende. Bij 24 procent was de afzender iemand die ze nog nooit hadden ontmoet.

Veel van de ongevraagde foto’s werden verstuurd via datingapps. Van de vrouwen die actief zijn op datingsapps heeft 29 procent weleens een dickpic ontvangen. Deze foto kwam bij 24 procent van deze vrouwen geheel onverwachts binnen. Bij 18 procent ging er wel wat flirterig app-verkeer aan vooraf, maar was de foto desalniettemin totaal ongewenst. Eén van de respondenten geeft zelfs aan dat mannen op datingapps volgens haar ’totaal geen schaamte’ meer kennen. Zij krijgt aan de lopende band dickpics doorgestuurd.

Versturen

Van de mannelijke respondenten geeft 17 procent aan weleens een expliciete foto te hebben verstuurd. 6 procent verstuurt dit enkel naar zijn partner. De overige 11 procent verstuurt dit soort foto’s ook naar andere vrouwen en vindt dat dit gewoon moet kunnen. Maar waarom hebben mannen überhaupt de behoefte om expliciete foto’s te versturen? Volgens Yuri Ohlrichs, seksuoloog van Rutgers (kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid), komt dit voort uit verschillende motieven.

Ohlrichs: „De afzenders vissen naar complimentjes of zijn op zoek naar seksueel contact. Ze vinden het opwindend dat een expliciete foto door iemand anders wordt bekeken. Hierbij fantaseren ze over hoe de ontvanger erop zal reageren. Een dickpic kan ook pure intimidatie zijn. Eigenlijk net zoals het nafluiten op straat, maar dan in een heftigere vorm. Toch zijn er ook mannen die zulk soort foto’s versturen uit onhandigheid. Ze hebben de context van het gesprek dan totaal verkeerd begrepen. Daarom zou ik altijd adviseren: check eerst of iemand erop zit te wachten.”

Uit de enquête blijkt dat mannen die een dickpic versturen niet vaak hoeven te rekenen op een enthousiast onthaal. Zo geeft 25 procent van de vrouwen aan de dickpic vooral irritant te vinden, 14 procent vond het lachwekkend en 8 procent voelde zich geïntimideerd. Geen van de respondenten weet de ongevraagde foto’s te waarderen. Toch spreekt het merendeel van de vrouwen de man niet aan op zijn gedrag. Zo geeft 36 procent aan niet te reageren op de dickpics. Enkel 9 procent van de vrouwen uit wel haar ongenoegen bij de man.

Soms gaat het grensoverschrijdend gedrag veel verder dan dickpics. Eén van de vrouwen geeft aan betast te worden op straat: „Het zijn niet alleen foto’s. Ze knijpen ook in mijn billen en borsten. Er heeft zelfs weleens iemand van voren naar mijn vagina gegrepen, toen ik met mijn vriendinnen over straat liep. Mannen vinden dit blijkbaar normaal. Ik kleed mij altijd netjes, maar al loop ik in mijn blootje: ze moeten gewoon van me afblijven.”

Scheve machtsverhouding

Bij het ontvangen van de expliciete foto’s is er bij de vrouwelijke respondenten ook een aantal keer sprake geweest van een scheve machtsverhouding. Ruim 6 procent van de vrouwen geeft aan dat de man in kwestie een hogere functie had. Hoe ga je daarmee om?

Volgens seksuoloog Ohlrichs is het begrijpelijk dat iedereen zijn eigen reactie heeft op dergelijke situaties. „Wanneer vrouwen zulk soort expliciete foto’s ontvangen kan het shockerend zijn. Zeker wanneer sprake is van een machtsverhouding. Het overkomt je en kan je totaal overvallen. Wanneer je het aandurft zou je kunnen aangeven dat je dit als zeer onprettig ervaart. Daarmee verklein je de kans dat de man in kwestie het nog een keer probeert. Natuurlijk ligt dit iets gecompliceerder wanneer de afzender je baas is. Ik zou dan altijd adviseren om een melding te doen bij een vertrouwenspersoon.”

Uit de berichtgeving in de media en deze enquête komt dus ook naar voren dat er mannen in hogere functies zijn die ongevraagde dickpics versturen. Zijn deze mannen zich ook altijd bewust van hun macht? Ohlrichs: „Sommigen mannen groeien zo lang op met roem en aandacht dat ze zich niet voor kunnen stellen dat mensen hun gedrag niet goedkeuren. Ze zijn door hun omgeving nooit op de vingers getikt en denken daarom dat ze niks verkeerd doen.”

Positieve ontwikkeling

Daarom is het volgens Ohlrichs goed dat het gesprek nu wordt opengegooid. „Door de discussie worden mannen zich bewust van het grensoverschrijdend gedrag. Ze zullen nu wel drie keer nadenken voordat ze onaangekondigd ongewenste foto’s versturen. Zeker in professionele sferen.”

Ook 64 procent van de vrouwen geeft aan het een positieve ontwikkeling te vinden. 58 procent vindt zelfs dat het ongewenst sturen van expliciete foto’s strenger berecht moet worden. Toch vindt ook 19 procent van de vrouwen dat het allemaal zo erg nog niet is, want ’zo zijn mannen nou eenmaal.’