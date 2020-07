’Mijn schoonmoeder hemelt altijd haar andere kleinkinderen op’

In de aanbieding

Dunya (39): ’Doe mij een lol en regel een date voor mijn schoonmoeder. Sinds ze gescheiden is en mijn schoonvader een andere - en veel jongere - vriendin heeft, is ze niet te genieten. En staat ze om de haverklap voor de deur om te klagen over mijn schat van een schoonvader. Ik snap wel waarom hij haar verliet: ze zuigt alle energie uit je. Dus doe mij een plezier: wie kent nog een leuke single man van rond de 70 jaar?”

Nek aan nek

Rochelle (41): „Het is heel kinderachtig, maar mijn moeder en schoonmoeder vechten om de aandacht van hun kleinkinderen. Ze bieden de hele tijd tegen elkaar op. Heeft de een 20 euro gegeven voor een verjaardag, dan geeft de ander 25 euro. Heeft de een getrakteerd op een dagje Efteling, bestelt de ander Disneyland-kaartjes. Echt, het is net alsof je weer op school zit. Vreselijk. De kinderen vinden het allemaal best, natuurlijk. Maar ik vind het gênant worden. Hoe stop ik dit?”

Irritant

Isabelle (40): „Mijn schoonmoeder is best aardig hoor, je kan het een stuk slechter treffen. Maar ze heeft wel een irritant trekje: ze hemelt altijd haar ándere kleinkinderen op. Dan vertel ik bijvoorbeeld dat onze jongste een doelpunt heeft gescoord, en dan gaat zij daar overheen met de knaap van haar oudste zoon. Dat die uitgeroepen is tot beste speler van het elftal of zo. Zonder dan iets leuks te zeggen over de prestatie van míjn jochie. Het klinkt allemaal erg kinderachtig, maar zoiets raakt me dan toch. Mijn kinderen voelen ook dat hun neven worden voorgetrokken. Dat hun oma hun neven altijd overlaadt met complimenten en dan tegen hen slechts zegt: ’Jullie hebben ook je best gedaan, hoor.’ Dat is toch niet leuk?!”

Wanneer het naar meer smaakt...

