Maria Goos: ’Als vrouw van 66 mag je niet meer over seks praten’

Gossip

Kijkers verbouwereerd door uiterlijk Gwen Stefani: ’Onherkenbaar!’

Kijkers van Late night with Seth Meyers raken op sociale media maar niet uitgepraat over de verschijning van Gwen Stefani in de Amerikaanse talkshow. De 52-jarige zangeres is volgens hen ’helemaal onherkenbaar’, naar verluidt na enkele plastische ingrepen en het gebruik van botox.